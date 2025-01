Pnrr, Nesci (Fdi-Ecr) “La Commissione Ue riconosce l’Italia tra i paesi leader”

“È con grande soddisfazione che accogliamo il recente riconoscimento della Commissione Europea, che ha confermato come l’Italia si posizioni tra i Paesi leader nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo risultato è frutto di un impegno costante e di una gestione efficace, che ha permesso alla nostra Nazione di avanzare con determinazione verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Così Denis Nesci, coordinatore ECR della Commissione REGI del Parlamento Europeo.

“Come sottolineato dal Ministro Foti, questo riconoscimento non è solo il risultato del lavoro del governo, ma il frutto di una sinergia tra istituzioni e cittadini.

È importante notare che, mentre alcune voci di sinistra continuano a esprimere scetticismo e pessimismo riguardo alle politiche nazionali, la realtà dei fatti parla chiaro. L’Italia non solo ha dimostrato una capacità di attuazione che la pone in una posizione di leadership, ma è stata anche la prima a richiedere la sesta e la settima rata di finanziamento, segnando un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di resilienza e sviluppo.

In un momento in cui l’Europa affronta sfide significative, – conclude – l’Italia si distingue come un esempio di buona amministrazione e visione strategica. È fondamentale continuare a lavorare per garantire che il PNRR non solo raggiunga gli obiettivi prefissati, ma contribuisca a costruire un futuro sempre più prospero per tutta la nazione”.