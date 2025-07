Al via oggi il festival di Stand-Up Comedy “Chi c***u t’arridi?” a Vibo Marina

Al via questa sera, 24 luglio, a Vibo Marina il festival di stand-up comedy dal titolo che non lascia spazio ad interpretazioni: “Chi c***u t’arridi?”. Tre spettacoli e cinque comedian in scena per il primo evento di questo genere a Vibo Valentia. La stand-up comedy che ben si è imposta in tutta Italia grazie anche alle piattaforme social, infatti, non era ancora mai sbarcata nel Vibonese e lo fa ora grazie all’impegno di un appassionato gruppo di volontari che animano la neo costituita associazione “Altrove”, e che l’amministrazione comunale ha voluto sostenere in maniera convinta anche per valorizzare il dinamismo e le capacità dei giovani vibonesi.

LE SERATE

Si inizia questa sera con Sandro Cappai, cagliaritano, classe 1993, già conosciutissimo sui social che ha registrato il sold-out in oltre 80 repliche con il suo spettacolo “Non si muore così facilmente”. Arriva a “Chi c***u t’arridi?” con il suo nuovo show “C’è un po’ di tensione”.

Si continua poi con Chiara Becchimanzi, venerdì 25 luglio, e il suo “Terapia di gruppo”, anch’esso già applaudito in tutta Italia: un flusso di coscienza esilarante per esplorare stereotipi, paure e condizionamenti di tutti, pubblico compreso.

Il festival si concluderà il 26 luglio, con Daniele Fabbri preceduto dall’imprevedibile Matteo Nicoletta. Daniele Fabbri è attore, sceneggiatore, fumettista, podcaster e naturalmente stand-up comedian tra i veterani della scena italiana.

Conduce le tre serate Sandro Canori, rapper e comedian irresistibile.

La risposta del pubblico, fa sapere l’organizzazione, è stata positiva oltre ogni aspettativa ma è ancora disponibile qualche posto a sedere per le tre serate ad un passo dal sold-out. Il festival è realizzato con il contributo ed il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e di un appassionato gruppo di pmi locali, ed in collaborazione con Altra Scena e The Comedy Club.