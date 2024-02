Teatro comunale di Vibo Valentia, soldi out anche il secondo spettacolo di Ale&Franz

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia comunica che sono andati esauriti anche i biglietti per il secondo spettacolo di Ale&Franz, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 18:00, e dunque lo sportello per la prenotazione, la cui apertura era stata predisposta anche per le giornate di domenica 11 e lunedì 12 a Palazzo Gagliardi, rimarrà chiuso.

L’amministrazione comunale constata con estrema soddisfazione la grande voglia dei vibonesi di essere presenti ad un evento di tale rilevanza come è l’apertura del nuovo teatro comunale.