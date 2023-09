Ecco il “Torrefranca Jazz Festival”

Presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, è stata presentata alla stampa l’edizione tanto attesa del “Torrefranca Jazz Festival”.

Dal 6 al 10 settembre, presso l’Auditorium Spirito Santo, questo prestigioso evento musicale, organizzato in collaborazione con AmaCalabria, è pronto a regalare cinque giorni di straordinaria musica jazz e emozioni indimenticabili.

La conferenza stampa è stata presenziata dal Maestro Vittorino Naso, Direttore del Conservatorio “F. Torrefranca”, dal Maestro Francescantonio Pollice, Direttore Artistico di AmaCalabria, e dal Maestro Giovanni Mazzarino, Coordinatore del Torrefranca Jazz Festival, che hanno condiviso tutti i dettagli sull’evento, che si preannuncia come un’esperienza straordinaria per gli amanti del jazz e per tutti coloro che apprezzano la musica di alta qualità.

Il Maestro Vittorino Naso, ad apertura della conferenza, ha annunciato con profonda emozione che il festival sarà dedicato alla memoria di Giovanbattista Cutolo, un giovane talentuoso musicista ucciso a Napoli a seguito di una lite scaturita per il parcheggio di uno scooter.

Il “Torrefranca Jazz Festival” prevede otto straordinari concerti serali che promettono di entusiasmare gli spettatori. Inoltre, l’organizzazione si è impegnata a rendere l’evento accessibile a tutti, con un costo simbolico dei biglietti: l’abbonamento per l’intero festival sarà disponibile al costo di soli 10 euro, mentre il biglietto per un singolo evento sarà venduto a 5 euro, una scelta che mira a garantire che la magia del jazz possa essere apprezzata da un pubblico il più ampio possibile.

Si parte il 6 Settembre alle ore 21:00 con il Concerto “Stefania Patanè e Giovanni Mazzarino Quintet featuring Max Ionata”, ad esibirsi un gruppo di formidabili musicisti jazz di livello internazionale Stefania PATANÈ, voce, Max IONATA, sassofono, Giovanni MAZZARINO, pianoforte, Alberto FIDONE, contrabbasso, Marcello DI LEONARDO, batteria.

Giovedì 7 settembre alle ore 20:30 “Remembering B. E.” – Tributo a Bill Evans, un progetto dedicato alla musica del leggendario pianista jazz Bill Evans, interamente ideato da Francesco Branciamore, compositore, arrangiatore e batterista, ad eseibirsi il Crossover Ensemble formato da Francesco BRANCIAMORE, direttore, Fabio PEPE, flauto, Gaetano CRISTOFARO, sax e clarinetto, Giuseppe ARNABOLDI, violino, Gioele CERRA, violoncello, Rosangela LONGO, pianoforte, Michele COSSO, contrabbasso.

A seguire, alle ore 21:30 l’omaggio ad Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore, dal titolo “Ricordare”, Raffaela SINISCALCHI, voce, Pasquale LAINO, sassofono e arrangiamenti, Gabriele COEN, sassofono e clarinetto, Alessandro GWIS, pianoforte, Marco LODDO, contrabbasso, Vittorino NASO, batteria e percussioni.

Venerdì 8 settembre ore 21:00 l’esibizione “Antonio Grillo Trio Feat Matteo Scarcella” con Antonio GRILLO, chitarra, Tommaso PUGLIESE, basso, Francesco SCOPELLITI, batteria, Matteo SCARCELLA, sassofoni.

Sabato 9 settembre alle 20:30 lo Swat Quartet con Samuel CERRA, vibrafono, Giovanni BRUNETTI, pianoforte, Giuseppe GUGLIOTTA, basso elettrico, Giuseppe CUTULI, batteria. E a seguire, alle 21:30, il duo Javier Girotto & Vince Abbracciante.

Il Raindrops Quartet si esibirà per il primo set dell’ultima serata del festival alle ore 20:30 con Veronica PARRILLA, voce, Carlo Maria MANNA, pianoforte, Giuseppe GUGLIOTTA, basso elettrico, Matteo PESCE, batteria.

Infine, alle ore 21:30, l’ultima esibizione del festival con “Bruno Montrone & Marco Bardoscia Quartet” con Emanuele CISI, sassofoni, Bruno MONTRONE, pianoforte, Marco BARDOSCIA, contrabbasso, Francesco CINIGLIO, batteria.

Il Torrefranca Jazz Festival è destinato a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama culturale di Vibo Valentia e dell’intera Calabria. Per ulteriori informazioni si prega di visitare i siti web ufficiali del Conservatorio Fausto Torrefranca ed AmaCalabria.