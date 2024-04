L’etichetta discografica reggina Fry Music Records lancia il nuovo singolo di B1ACKB1RD

“ASI VIVI”, dall’artista B1ACKB1RD, è un brano che è stato scritto e composto allo scopo di raccontare, anche se in breve, la sua vita. Ha voluto trasformare la sua storia in musica, narrare come ha affrontato i diversi ostacoli che gli si sono presentati lungo il cammino ,ma soprattutto, come grazie ad essi è riuscito a crescere e rafforzarsi.

La release, descrive le difficoltà vissute per arrivare agli obiettivi prefissati e di come i problemi della vita non sono “cosa” facile da superare, per raggiungere il successo.

Video: https://youtu.be/msHxGmBpgoQ?si=U9LMxaLIqglDyual

Brandon Juarez in arte B1ACKB1RD, nasce in Messico, nella regione di Nezahualcóyotl. Immigrato dal Messico con i suoi genitori, Brandon si sposta negli Stati Uniti, alla sola età di tre anni. Vive in California per un decennio, per poi trasferirsi nello Stato dell’Indiana, dove attualmente risiede. B1ACKB1RD ha sempre avuto la passione per la musica, ma il suo vissuto complicato, lo ha sottratto dalla voglia di “fare musica”. La sua infrenabile creatività, però, lo porta a superare tutti gli ostacoli ed intraprende così, il suo viaggio musicale. Inizia a produrre le sue prime release, ed inseguito numerose collaborazioni. Il suo nome d’arte, racchiude il suo essere misterioso e la sua musica, brano dopo brano, intriga sempre più. Nel 2023 firma con la FRY MUSIC RECORDS. Prima uscita in label, ASI VIVI.