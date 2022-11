Concerto Rossiniano al Museo Giardino Pitagora di Crotone il 4 dicembre

Ha cantato all’Arena di Verona in “Carmen” (Zuniga) e nella Serata di Gala con Placido Domingo. Hanno fatto seguito “Aida” al Festival Taormina Arte e “Cenerentola” (Don Magnifico) al Teatro Verdi di Sassari, dove ha ricevuto una grande successo di pubblico e critica. Ha cantato alla Scala di Milano in “Thannhauser”. E’ stato quindi ospite del Teatro Lirico di Cagliari in “Cenerentola” (Don Magnifico), del Teatro Verdi di Sassari ne “Il barbiere di Siviglia” (Don BAsilio). Per il Festival calabrese RAPSODIE AGRESTI è stato il protagonista di “Elisir d’amore” (Dulcamara) e “Turandot” (Timur) a Locri e, soprattutto, uno straordinario Don Alfonso in “Così fan tutte” al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Andreina Drago – Mezzosoprano Nata a Sant’Agata di Militello (ME), intraprende gli studi di canto lirico presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Dopo aver conseguito il diploma accademico di I livello, continua gli studi presso il Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena, sotto la guida del soprano Rajna Kabaivanska. Nel 2022 consegue il diploma accademico di II livello in “Canto Rinascimentale e Barocco” con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Si esibisce in qualità di mezzosoprano solista nello “Stabat Mater” di G. Rossini, “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi, “Messa dell’Incoronazione della Vergine” in Do Maggiore – k.317″ di W. A. Mozart, “Stabat Mater” di A.Vivaldi. Non mancano i debutti che hanno visto il giovane mezzosoprano nelle vesti di Maddalena nell’Opera “Rigoletto” di G.Verdi, di Mrs Menafoglio in”Indostaff”, parodia verdiana di Alfredo Teston, di Armelinde in “Cendrillon” di P. Viardot, di Flora ne “La Traviata” di G.Verdi, di Strega Sordocieca in “Kattivissimi”, di Emilia nello spettacolo ” Tutto è in lui bugiardo” e nel ruolo di Orfeo in ” Orfeo ed Euridice” di Gluck, nel film “Quel posto nel tempo” Si esibisce così in importanti teatri quali:Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Mario del Monaco di Treviso, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Verdi di Padova, Teatro Goldoni di Livorno, Ente Luglio Musicale Trapanese, Teatro Pavarotti-Freni di Modena, Teatro di corte della Reggia di Caserta. Attualmente continua gli studi di perfezionamento sotto la guida del mezzosoprano Marina De Liso