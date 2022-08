Biagio Izzo, tutto pronto per lo spettacolo del 21 agosto a Isola Capo Rizzuto

Con i grandi eventi ancora in corso a Le Castella grazie alla straordinaria manifestazione Le Castella Music Fest che ha già visto l’esibizione di artisti del calibro di Giorgio Panariello e Mario Biondi mentre stasera (18 agosto) toccherà ad Irama per poi completare il 23 con Fabrizio Moro. Adesso, un’artista di calibro nazionale toccherà anche alla frazione di Capo Rizzuto: Biagio Izzo. L’artista napoletano si esibirà presso l’Anfiteatro con uno show denominato “Un giorno all’improvviso” e nel cast ci saranno altri grandi attori quali Mario Porfito, Francesco Procopio e Rita Corrado.

L’evento è a pagamento ed è accessibile a tutti, purtroppo però, l’anfiteatro non consente un alto numero di presenze e per tanto i posti sono limitati. Per acquistare i biglietti sul territorio potrete recarvi presso la tabaccheria “Cafe del Mar” di Capo Rizzuto; la Proloco di Le Castella e il Tabacchi “Iannone” nel centro cittadino, in Piazza Berlinguer. Gli stessi tagliandi sono acquistabili anche online oppure in tutti i punti vendita diyticket in Italia. L’estate di Isola Capo Rizzuto proseguirà anche con il concerto gratuito dei “The Kolors” del 24 agosto, che segue quello già fatto, e con grande successo, di Arisa.