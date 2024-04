Corigliano Rossano: concerto per pianoforte e clarinetto a “La Città della Musica”

Sarà il duo composto dal maestro ELVIRA ROBERTA GAETANI al pianoforte e dal maestro FABIAN PORTO al clarinetto il prossimo appuntamento concertistico del mese di aprile della diciannovesima edizione de “La Città della Musica”. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Acam Beethoven Crotone.

Il DUO nasce dalla condivisione di una passione che da sempre accompagna i due nel loro percorso di vita.

La forte unione, e dal punto di vista musicale e dell’amicizia, ha dato vita a un vero e proprio percorso di studi professionali che porterà loro a conseguire il Diploma Accademico di II livello in Musica da Camera presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio “di Cosenza, sotto la guida del M° Luca Bruno e del M° Giulio Ferretti.

Nel corso degli anni, il duo ha avuto l’opportunità di studiare con maestri di fama internazionale, tra cui si ricorda il M. Alberto Miodini, pianista del Trio di Parma.

Il duo vanta un vasto repertorio di musica classica, operistica, contemporanea, musica da cinema e blues.

Il duo è presente sul territorio calabrese già da oltre cinque anni e nell’ultimo periodo si è esibito anche all’estero, ad Ampflwang, in Austria.

Il duo si esibirà sulle note di C. Saint-Saëns, sonata per clarinetto e pianoforte op. 167 e J. Brahms, sonata per clarinetto e pianoforte op.120 n.1

Il concerto è in programma sabato 20 aprile alle ore 19.00 presso la sala del Centro Studi Musicali “G. Verdi” nello spettacolo n.352 della fortunata kermesse musicale.

La direzione artistica è affidata alla pianista Teresa Campana. Ingresso gratuito.

L’intero cartellone è sostenuto dal Comune di Corigliano-Rossano e dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale. Tra questi ricordiamo la Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps, Ass. Acam Beethoven Crotone, l’Ass. White Castle Corigliano, Ethos Profumerie Campana, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Grafosud Printing 3D Rossano, Monaco Group, Gecostore.

ELVIRA ROBERTA GAETANI, classe 1996, ha conseguito nel Marzo 2022 il Diploma accademico di Secondo Livello con il massimo dei voti nella classe di Pianoforte del M° Angelo Guido, presso il Conservatorio di Musica di Cosenza “Stanislao Giacomantonio”. Ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali risultando vincitrice sia come solista che in formazione da camera.

FABIAN PORTO, classe 1997, ha conseguito nell’ottobre del 2023 il Diploma Accademico di Secondo Livello in Clarinetto con il massimo dei voti, sotto la guida del M° Alfredo Vena presso il Conservatorio di Musica di Cosenza “Stanislao Giacomantonio”. È risultato vincitore di diversi concorsi e ha partecipato a numerose masterclass tenute da importanti maestri.

PROGRAMMA

C. Saint-Saëns, sonata per clarinetto e pianoforte op. 167

-Allegretto

-Allegro animato

-Lento

-Molto allegro, Allegretto

-Allegro con fuoco

J. Brahms, sonata per clarinetto e pianoforte op.120 n.1

-Allegro appassionato

-Andante un poco adagio

-Allegretto grazioso

-Vivace