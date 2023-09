“L’orkestra dei fanciulli”: parte all’Officina delle Arti di Cosenza il nuovo laboratorio teatrale

“Si riparte con un nuovo progetto teatrale! Grazie a Edoardo Tarsia che ha avuto fiducia in me! L’idea è quello di un laboratorio permanente, con percorsi adatti a tutte le età, attivo per tutto l’anno. Si comincia martedì 3 ottobre! Vieni a fare un giro nel mondo del gioco teatrale, non te ne pentirai!”. Lo scrive il direttore artistico Paolo Spinelli annunciando l’inizio della “Scuola di teatro-L’orkestra dei fanciulli” che prenderà il via il 3 ottobre 2023 all’Officina delle Arti di Cosenza. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per info e prenotazioni contattare i numeri: 3663879053 o 3491443566.