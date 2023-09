All’Officina delle Arti di Cosenza il laboratorio di spettacolo per adulti dai 20 ai 99 anni con Paolo Spinelli

“Vuoi declamare come Vittorio Gasmann? Vuoi essere intensa come Anna Magnani? Insomma, vuoi diventare una vera attrice o un vero attore di teatro? Se questo è il tuo desiderio scegli un altro laboratorio, in nostro non fa per te! Se invece vuoi immergerti in un percorso creativo, esplorare le tue possibilità espressive, giocare al teatro analizzando un testo comico e movimentato, hai fatto Bingo! Sei capitato proprio nel posto giusto. Cominciamo lunedì 9 ottobre alle 20. Per una volta mi rivolgo agli adulti, voglio proprio vedere se sono bravi come i bambini. Ci trovi all’Officina delle Arti, nel quartiere Spirito Santo a Cosenza. Ci scialiamo!”. Lo scrive Paolo Spinelli, che si occuperà di riduzione e regia per il laboratorio di spettacolo per adulti dai 20 ai 99 anni. Il progetto prevede l’approfondimento e la messa in scena di un testo teatrale liberamente tratto da “Noises Off” di Michael Frain. Per info e prenotazioni: 3663879053 o 3491443566.