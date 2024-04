A.Gi.Mus. Catanzaro: l’Egidio Ventura Trio e Umberto Falvo protagonisti nel nuovo appuntamento stagionale

La sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro accorda i propri strumenti musicali per un nuovo appuntamento con la musica jazz. Venerdì 26 aprile alle ore 18:30, presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, si esibirà l’Egidio Ventura Trio, composto dal M° Egidio Ventura (pianoforte), dal M° Andrea Brissa (contrabbasso) e dal M° Giovanni Caliò (batteria). La serata verrà impreziosita, inoltre, dalla presenza dell’opera di Umberto Falvo “Caos Primigenio”, vincitrice dell’XI Biennale Internazionale d’Arte Moderna a Roma.

Alcune curiosità sugli artisti

Il M°Egidio Ventura (Pianista, Compositore) è titolare di cattedra di conservatorio in pianoforte jazz. Nella sua lunga carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui: F. Bosso, A. Flora, S. Regina, J. Garrison, G. Rosciglione, C. Cannon, M. Giammarco, G. Munari, S. Chimenti, R. Spadoni, G. Bianchetti, S. Donati, E. Fioravanti, S. Kambè, Sal Genovese, M. Marzola, G. Jackson, Chicago Beau, O. Maugeri, M. Tamburini, S. D’Anna, G.Di Lella, Orchestra Ritmico-Sinfonica della Rai di Roma,Gianni Ferrio, Bruno Canfora, M.Rosa, D. e F. Piana, P.Matino, D. Scannapieco, G.Telesforo, Dom Famularo. Ha collaborato assiduamente, inoltre, con la SIdMA diretta da Stefano Zenni. Dal 2002 è Direttore Artistico del Festival “Lamezia Jazz” del Comune di Lamezia Terme.

Umberto Falvo, nato Catanzaro il 7 settembre 1955, pittore e scenografo, ha studiato al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti della sua città. Ha lavorato come scenografo in diverse opere prime, tra le quali “Piccole Donne”, prima mondiale assoluta in versione teatrale tenuta alla presenza del Maestro Franco Zeffirelli che ha tributato particolari lodi alla scenografia. Come pittore, ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’Estero. Opere di Umberto Falvo sono presenti in musei e in moltissime collezioni pubbliche e private. Ha ricevuto premi importanti e riconoscimenti a livello nazionale.