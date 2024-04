A Lamezia Terme l’Ensemble Barocco di Napoli

Un progetto che nasce dal desiderio del compositore Pasquale Corrado di cimentarsi con la scrittura per un ensemble di strumenti barocchi. L’Ensemble Barocco di Napoli, domenica 21 aprile, alle ore 18:00, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, si esibirà nel concerto dedicato a Georg Philipp Telemann, uno dei più illustri compositori del barocco tedesco. L’evento, organizzato da AMA Calabria, associazione diretta da Francescantonio Pollice, è finanziato con risorse PAC 2014/2020 erogate ai sensi dell’Avviso Pubblico “Eventi di promozione culturale” emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

«Noto per le interpretazioni ricche di sfumature – ha dichiarato il direttore artistico Francescantonio Pollice – l’Ensemble Barocco di Napoli sarà in grado di esprimere la propria qualità musicale in un concerto di grande interesse, nel quale avremo la possibilità di apprezzare le doti tecniche di ciascun componente e dei due solisti Laura Pontecorvo e Tommaso Rossi».

L’idea di dedicare questo appuntamento a Georg Philipp Telemann è stata ispirata dal “Concerto TWV 54: D1 per Violino e Violoncello obbligati, 2 Flauti traversieri, Archi e Basso” da lui composto. «E’ intorno a questo compositore, molto prolifico dal punto di vista del repertorio strumentale nelle sue diverse forme, che è stato strutturato un programma molto vario che rappresenta le diverse sfaccettature dello stile misto di cui Telemann è uno dei maggiori interpreti. Stile francese, stile italiano, ispirazione polacca e di altre culture europee: tutto viene integrato in un meccanismo perfettamente funzionante che mette in luce le capacità espressive dei diversi strumenti utilizzati».

“Black Telemann”, composto da Pasquale Corrado, in occasione di questo concerto, è una riflessione sull’attualità del messaggio di Telemann e sul suo collocarsi nella nostra modernità ancora come generatore di nuovi possibili scenari musicali. In questo brano l’autore esplora le possibili metamorfosi di un frammento del concerto in mi minore per flauto dolce, flauto traversiere, archi e basso continuo di Telemann, che sarà la conclusione del concerto lametino.

«“Black Telemann” – commenta Pasquale Corrado – è la descrizione dell’istante instabile in cui tutto è possibile e da cui genera l’interruzione di un nuovo inizio; un brano costruito sulla casualità della follia. Una frazione che dà origine all’energia; una singola cellula (o singole cellule armonico/ritmiche mutuate dal concerto di Telemann) da cui scaturisce pura luce che si propaga in miriadi di direzioni, mutevoli, instabili, casuali (ma, forse, solo all’apparenza)».

«Forse l’ultimo tra i concerti di Telemann ad essere pervenuto fino a noi», come è stato definito dal musicologo Steven Zohn, il “Concerto TWV 54: D1 per Violino e Violoncello obbligati, 2 Flauti traversieri, Archi e Basso continuo” sarà un altro importante momento della serata, considerando l’approccio innovativo alla scrittura del compositore tedesco, al quale seguirà il “Concerto TWV 52: e1 per Flauto dolce, Flauto traversiere, Archi e Basso continuo”, che, al contrario dei precedenti, è caratterizzato dalla presenza di due flauti diversi, un flauto dolce e un flauto traverso. Una scelta che conferma la curiosità che è sempre appartenuta a Telemann, pronto ad esplorare combinazioni timbriche originali. La sua curiosità musicale è stata presente nelle sue composizioni. Sicuramente un compositore da riscoprire come si evince dalle parole di Tommaso Rossi, leader e flautista dell’Ensemble Barocco di Napoli: «Per motivi oscuri, Telemann in Italia è molto poco eseguito nelle grandi stagioni concertistiche. Il nostro progetto vuole avvicinare il pubblico italiano allo stile eclettico di un musicista piacevolissimo. Il progetto è anche frutto della sinergia tra cinque importanti istituzioni concertistiche del Centro-Sud, tra le quali AMA Calabria, un modello virtuoso di rete per lo sviluppo della cultura musicale nel nostro Paese».

Sarà possibile assistere al concerto dell’Ensemble Barocco di Napoli con l’abbonamento sottoscritto per l’anno 2023-2024 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Georg Philipp Telemann

Ouverture Suite TWV 55: e1 per 2 Flauti traversieri, Archi e Basso continuo

Ouverture

Rejouissance

Rondeau

Lourée

Passepied

Air un peu vivement

Gigue

Pasquale Corrado

Black Teleman per Flauto dolce, Flauto traversiere, Archi e Basso continuo

Georg Philipp Telemann

Concerto TWV 54: D1 per Violino e Violoncello obbligati, 2 Flauti traversieri, Archi e Basso continuo

Vivace

Siciliana

Allegro

Gavotta

Concerto TWV 52: e1

per Flauto dolce, Flauto traversiere, Archi e Basso continuo

Largo

Allegro

Largo

Presto

GLI ARTISTI

Laura Pontecorvo, flauto traversiere

Tommaso Rossi, flauto dolce e flauto traversiere

ENSEMBLE BAROCCO DI NAPOLI

Rossella Croce e Marco Piantoni, violini

Rosario Di Meglio, viola

Manuela Albano, violoncello

Giorgio Sanvito, contrabbasso

Patrizia Varone, clavicembalo