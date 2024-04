Amici della Musica, il 12 aprile a Catanzaro le vibrazioni musicali del Trio Felix

Un viaggio musicale dalle mille sfumature. Con “Dall’opera alla musica napoletana” sarà il Trio Felix, ad accompagnarci, venerdì 12 aprile, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, attraverso un percorso emotivamente intenso, con il concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria.

«Per la prima volta – ha dichiarato la presidente Daniela Faccio – l’Associazione “Amici della Musica”, unitamente ad AMA Calabria ospiterà un trio soprano-pianoforte-clarinetto. Quello con il Trio Felix si preannuncia un concerto di grande interesse per i brani che proporranno, ma anche per le doti artistiche di assoluto livello».

Dalla musica vocale da camera attraversando l’affascinante mondo dell’opera lirica e arrivando ad alcune delle più celebri canzoni napoletane, il Trio Felix, composto da Marilena Gaudio, soprano, Flavio Peconio, pianoforte, Andrea Zecchillo, clarinetto, traccerà un solco profondo nell’anima e nei sentimenti con la loro performance. Ognuno dei musicisti possiede una propria storia artistica e una esperienza musicale che trasmette all’interno del trio.

«Per noi la musica è pura emozione, è incontro di anime. Noi da quando ci siamo ” trovati” e scelti abbiamo fatto un percorso emozionale importante». La conferma delle parole di Flavio Peconio viene data dal programma del concerto, che spazia dalle bucoliche atmosfere della Germania, al jazz cameristico dell’America, al melodismo italiano dell’opera, alla canzone Napoletana, senza però trascurare le contaminazioni melodiche dell’America Latina.

Nel loro concerto, il Trio Felix, eseguirà brani di Conradin Kreutzer, Jan Křtitel Václav Valivoda, Joseph Horovitz, Astor Piazzolla, Giacomo Puccini, Adolf Schreiner, Eduardo Di Capua e Gaetano Lama, una varietà di generi che mette in evidenza quanto sia elevata la loro attitudine a scegliere di eseguire composizioni di artisti diversi, che diano le giuste vibrazioni emotive.

«La musica è un mezzo – afferma Flavio Peconio – anche per conoscere e per conoscersi dentro. Ogni brano è servito in primis a noi e poi da noi al pubblico per scavarci dentro per rendere chiaro a noi e poi al pubblico, che le emozioni sono importanti nel percorso di vita di ognuno di noi».

Una somma di sensazioni che non mancherà di essere apprezzata, grazie anche ad una cifra stilistica di assoluto livello. Con “Dall’opera alla musica napoletana” sarà possibile vivere un’esperienza musicale fuori dal normale perché «viaggiare nelle emozioni, chiedersi quanto ancora siamo capaci di amare di guardare all’ altro di empatizzare con noi stessi e con chi ci sta accanto, essere capaci di esternare gioia, dolore, amore questo è il percorso che facciamo tutti i giorni con la musica, ma soprattutto con i brani scelti in questo concerto».

Sarà possibile assistere al concerto del Trio Felix con l’abbonamento sottoscritto per l’anno 2023-2024 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

L’evento è sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e finanziato con risorse PAC 2014/2020 erogate ai sensi dell’Avviso Pubblico “Eventi di promozione culturale” emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

PROGRAMMA

Conradin Kreutzer

Das Mühlrad

Jan Křtitel Václav Kalivoda

Heimathlied, Op. 117

Joseph Horovitz

dalla Sonatina

Ragtime

Astor Piazzolla

Libertango

Giacomo Puccini

Un bel dì vedremo da “Madama Butterfly”

Sì, mi chiamano Mimì da “La bohème”

Vissi d’arte da “Tosca”

Adolf Schreiner

Always Smaller per clarinetto e pianoforte

Eduardo Di Capua

I’ te vurria vasà

Gaetano Lama

Reginella