Sabato al Politeama di Catanzaro Shrek il Musical: il teatro si apre ai ragazzi con uno show ricco di canzoni ed effetti speciali

E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’imperdibile show di Shrek il musical che approderà sabato 2 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama di Catanzaro. Sul palco rivivranno storie e personaggi del celebre film d’animazione con l’iconico orco verde protagonista di un viaggio che cambierà la sua vita accanto al vulcanico Ciuchino e all’esuberante principessa Fiona, che sogna da sempre di essere salvata. Ricco di canzoni rigorosamente cantate dal vivo, spettacolari coreografie e scenografie imponenti, lo spettacolo, inserito nella rassegna “Musica & Cinema”, è prodotto da AncheCinema di Bari su licenza ufficiale di Music Theatre International (Europe) e DreamWorks Theatricals che hanno supervisionato e approvato ogni aspetto della nuova produzione completamente made in Italy.

Per l’occasione, contattando il botteghino del Politeama al numero 0961-501818, sarà possibile usufruire della speciale offerta che prevede l’ingresso gratuito per i minori di 16 anni a fronte di tre biglietti acquistati da adulti. La regia di Skrek il musical porta la firma illustre di Graziano Galatone, nome che è balzato agli onori delle luci della ribalta con Notre Dame de Paris, l’opera popolare di Riccardo Cocciante prodotta da David Zard. Le imponenti scenografie fisiche e digitali, queste ultime basate sull’engine di videogiochi UNITY, riescono a ricreare perfettamente tutte le varie ambientazioni del mondo di Shrek: la celebre palude, la città di Duloc, il castello della Dragona, la Torre della Principessa Fiona ed oltre venti altri cambi scena. Scenografie rese più spettacolari dagli effetti speciali Olografici in Holo-3D Projection Mapping.

Ad affiancare l’attore Michele Savoia – vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per Il mistero della scuola incantata – saranno alcuni tra i più talentuosi performer del mondo del musical italiano e delle eccellenze provenienti dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano e la Academy of Musical Theatre di Bari.

La Fondazione Politeama ricorda che sono disponibili ulteriori scontistiche per studenti universitari, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Tchaikovsky, oltre che Cral e gruppi organizzati. Per informazioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net.