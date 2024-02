Catanzaro, Greco (cda Politeama): “Al vaglio nuove soluzioni per la stagione teatrale 2024/2025”

“Nell’interlocuzione avuta con il dott. Vigna, abbiamo valutato minuziosamente una serie di azioni per trovare la soluzione più idonea a garantire un futuro al Teatro Politeama, la più importante istituzione culturale del territorio”. E’ quanto afferma Carmen Greco, consigliere del cda della Fondazione Politeama, in quota Regione Calabria, dopo l’incontro con il direttore della Fondazione Calabria Film Commission, dott. Luciano Vigna, per esporre la problematica relativa alla carenza dei fondi per la gestione del Politeama.

“Ho ritenuto importante – aggiunge Greco – avviare questo proficuo dialogo all’interno degli uffici regionali. All’incontro, accompagnata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, abbiamo messo al vaglio ogni nuova opzione”. Quindi, Greco va dritta al cuore della questione: “La Fondazione Politeama sta affrontando la sua nuova stagione teatrale con non poche difficoltà gestionali. Nella precedente stagione poteva contare su un contributo economico da parte del Comune di Catanzaro di circa 300 mila euro. Ad oggi, invece, la quota di compartecipazione del Comune è stata ridotta al pari di circa 120 mila euro”.

Greco, quindi, in considerazione “delle importanti attività che si stanno portando avanti nella nuova stagione in cartellone che vede, solo per citarne alcuni, il concento dedicato alle indimenticabili note di Morricone e una fitta programmazione di musical”, ha avuto un’interlocuzione con gli uffici della Cittadella finalizzata “a un intervento della Regione di compartecipazione agli investimenti che si stanno mettendo in campo al fine di garantire attività sempre più ricche e attrattive. L’attenzione da parte della Regione è alta – rimarca Greco – e a breve ci saranno nuovi incontri. Ringrazio il consigliere regionale Antonio Montuoro e il dott. Vigna per la grande sensibilità dimostrata verso una tematica strategica non solo per il futuro del Politeama, ma per l’intera città di Catanzaro. In considerazione del mio ruolo in sede di cda – conclude Greco – in qualità di delegata della Regione Calabria, seguirò con molta cura questa problematica, fornendo aggiornamenti sulle soluzioni individuate”.