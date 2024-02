Rassegna “Vacantiandu”: annullate le date dello spettacolo “Anime leggere” del quartetto ucraino Dekru, a Lamezia e Polistena

Annullato lo spettacolo “Anime leggere” del quartetto ucraino Dekru, in programma questa sera alle 21 al Teatro Grandinetti per la rassegna Vacantiandu, per cause non dipendenti dalla compagnia de . L’evento è rinviato a data da destinarsi.

La produzione dello spettacolo comunica che “l’artista ucraino Bohdan Svarnyk, uno dei componenti del Quartetto Dekru, è stato ricoverato al Pronto Soccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e dovrà essere operato d’urgenza di appendicite con rischio di peritonite. I tre altri artisti sono riusciti a effettuare il workshop previsto, ma sfortunatamente questo improvviso ricovero renderà impossibile lo spettacolo previsto al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme questa sera 24 febbraio alle ore 21.00.

Non sarà possibile neppure presentare lo spettacolo all’Auditorium di Polistena, domani 25 febbraio alle ore 18.00.

Siamo molto dispiaciuti e diamo sin d’ora la massima disponibilità a recuperare le date, non appena lo stato di salute dell’artista lo renderà possibile”.