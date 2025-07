Matteo Garrone al Gioia Film Fest

L’associazione Gioia 3.0, con il patrocinio del Comune di Gioia Tauro, è orgogliosa di annunciare l’edizione 2025 del Gioia Film Fest, in programma nei giorni 22, 23 e 24 luglio al Piano delle fosse, il borgo antico di Gioia Tauro.

La manifestazione quest’anno sarà interamente dedicata all’opera di uno dei registi italiani più premiati e apprezzati a livello internazionale, Matteo Garrone che, con pellicole come Gomorra, Dogman e Io Capitano, è già entrato nella storia del nostro cinema.

Gioia Tauro avrà l’onore di accogliere Garrone il pomeriggio del 22 luglio. Il regista terrà una masterclass a cui si potrà partecipare gratuitamente su prenotazione, all’interno della sala Fallara. Al termine di questo appuntamento, prima della proiezione di Io Capitano, Matteo Garrone incontrerà il pubblico presente in piazza Silipigni.

Durante le tre serate del Gioia Film Fest saranno proiettati alle 21.30 tre film diretti dal regista romano: il 22 luglio “Io Capitano”, il 23 luglio “Gomorra” e il 24 luglio “Pinocchio”.

Questa selezione offre un viaggio intenso nel linguaggio visivo e narrativo del regista, tra realtà, denuncia sociale e fiaba, che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico.

Il Gioia Film Fest si conferma come appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore, in un contesto suggestivo e ricco di fermento culturale.

«Il cinema è sempre stato centrale nelle attività della nostra associazione. – ha dichiarato la neo presidente di Gioia 3.0 Rosalba Raso – Nel corso degli anni abbiamo portato il grande schermo in giro tra i quartieri gioiesi, abbiamo ospitato registi e attori di livello internazionale, grazie al lavoro fatto sotto la direzione artistica di un altro grandissimo regista di caratura internazionale come Jonas Carpignano e abbiamo reso omaggio in piazza all’attrice gioiese Swami Rotolo dopo la vittoria del David di Donatello. Quest’anno – ha proseguito – con la preziosa collaborazione del critico cinematografico Domenico Barone, col patrocinio del Comune di Gioia Tauro e grazie al sostegno ottenuto da alcune aziende del territorio, abbiamo deciso di regalare alla città e a tutti gli appassionati di cinema calabresi, anche la masterclass con un regista di enorme spessore culturale e artistico come Matteo Garrone».

Per partecipare alla masterclass di Matteo Garrone è necessario prenotarsi scrivendo alla e-mail gioiatrepuntozero@gmail.com

Breve Biografia di Matteo Garrone

Matteo Garrone nasce a Roma nel 1968. Nel 1998 realizza con la sua casa di produzione, Archimede, il primo lungometraggio, Terra di mezzo. Nel 1998 il suo secondo film, Ospiti e nel 2000 Estate romana.

L’imbalsamatore (2002) riceve il David di Donatello per la migliore sceneggiatura e il migliore attore non protagonista e il Nastro d’Argento per il miglior montaggio.

Nel 2005 è in concorso alla Berlinale con Primo Amore, premiato con l’Orso d’argento per la migliore colonna sonora.

Nel 2008 firma Gomorra, che conquista il Grand Prix al Festival di Cannes; vince 5 Premi Efa tra cui Miglior Film e Miglior Regia, 7 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. Viene candidato dall’Italia come miglior film straniero agli Oscar ed entra nella cinquina dei Golden Globes oltre che ricevere la candidatura ai Bafta ed ai César.

Con Reality (2012) ottiene di nuovo il Grand Prix al Festival di Cannes, 3 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento.

Torna a Cannes anche nel 2015 con Il Racconto dei Racconti con cui vince 7 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento.

Nel 2018 Dogman viene premiato con la Palma d’Oro per il migliore attore, vince 9 David di Donatello, 8 Nastri d’argento e viene candidato dall’Italia agli Oscar come miglior film straniero.

Nel 2019 porta in sala Pinocchio che si aggiudica 5 David di Donatello e 4 Nastri d’Argento oltre che due candidature agli Oscar per Miglior Trucco e Miglior Costume.

Io Capitano è il suo ultimo film, presentato all’ 80esima Mostra del Cinema di Venezia. Ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia, il Premio Mastroianni a Seydou Sarr come Miglior attore emergente. Candidato nella cinquina come miglior film internazionale sia ai Golden Globe che agli Academy Awards; ha vinto 7 David di Donatello ed è stato distribuito in tutto il mondo da Pathé.