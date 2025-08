Dopo Roma e Nicosia, il cinema itinerante torna in Calabria Dal 7 al 9 agosto tre serate a Catanzaro tra proiezioni gratuite e ospiti d’eccezione

Dopo le partecipatissime tappe dei giorni scorsi a Roma, nel Lazio, e a Nicosia, in Sicilia, SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA torna in Calabria per proseguire il suo viaggio tra cinema, cultura e territorio. Il progetto – giunto alla quinta edizione e organizzato dall’associazione Divina Mania con il sostegno del Comune di Catanzaro e rientrante nella stagione estiva comunale EstArte – fa nuovamente tappa nel capoluogo calabrese con tre appuntamenti imperdibili dal 7 al 9 agosto.

Il format, ormai consolidato, continua a portare il grande schermo direttamente nei quartieri, offrendo gratuitamente al pubblico proiezioni all’aperto accompagnate da ospiti illustri che presentano personalmente i film direttamente da loro selezionati e dialogano con la platea.

Domani, giovedì 7 agosto, nel quartiere Campagnella (via Leonardo Da Vinci), l’attrice Laura Adriani, nota per le sue interpretazioni in serie come I Cesaroni, Cuori e A casa tutti bene – La serie, introdurrà Captain Fantastic di Matt Ross, pellicola intensa e pluripremiata che riflette sul senso della famiglia e della libertà.

Venerdì 8 agosto, in Piazza Brindisi nel quartiere Lido, sarà protagonista Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P., artista calabrese tra i più innovativi del panorama musicale contemporaneo, che accompagnerà la proiezione del capolavoro di Federico Fellini 8½, offrendo uno sguardo personale e trasversale sul cinema del maestro.

Sabato 9 agosto, sempre in Piazza Brindisi, grande attesa per l’attore Gianmarco Saurino, già volto noto di serie televisive di grande successo come Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti, chiuderà la tappa catanzarese presentando Harry ti presento Sally di Rob Reiner, una delle commedie romantiche più iconiche della storia del cinema.

Le proiezioni inizieranno alle ore 20:30 e saranno, come sempre, a ingresso libero.

“Dopo il grande entusiasmo raccolto a Roma e Nicosia – dichiara il direttore artistico Mauro Lamanna – continuiamo a portare avanti con orgoglio questo progetto che ha l’obiettivo di rendere il cinema un’esperienza viva, accessibile e condivisa, incontrando le persone nei luoghi della loro quotidianità.”

SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA è realizzato con fondi PAC, con il sostegno della Regione Calabria, della Calabria Film Commission, della Fondazione Carical, della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, e con il contributo di Hera, Mubi, Focus Movie Academy, Indaco, Gesto&Parola, Hotel Guglielmo, Semplicemente Dischi, La Giusa e Toyota.