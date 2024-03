Dal 23 al 26 maggio torna “Ormeggi”: il Festival Letterario di Lamezia Terme

Dal 23 maggio, con una ampia anteprima, ritorna “Ormeggi – Festival Letterario di Lamezia Terme”. L’approdo per l’evento culturale e letterario che unisce diversi linguaggi sarà ancora una volta il Chiostro Caffè Letterario, sito in Piazzetta San Domenico, nel pieno centro di Lamezia Terme.

Ormeggi Festival, una manifestazione importante per la cultura in Calabria, è giunto alla sua quarta edizione.

Fino al 26 maggio 2024 il Festival, che già nelle tre edizioni precedenti ha ospitato autori di respiro nazionale, come Antonio Caprarica, Francesco Vecchi, Giovanni Muciaccia, Michele Cucuzza, Alessandro Paolucci, I Soldi Spicci, Sveva Casati Modigliani, Vincenzo Maisto, Commenti Memorabili, sarà un evento di approfondimento culturale e letterario, rimanendo fermo il fine, individuato dal bando cultura della Regione Calabria, di promozione delle consistenze e dei luoghi di interesse artistico, storico, culturale del territorio.

Il Festival ha l’intento primario di analizzare le diverse storie e i diversi fenomeni che sanno diventare editoria, volgendo attenzione all’attualità e alle tematiche sociali.

L’Associazione Open Space APS, che organizza diverse attività culturali nel territorio oltre ad “Ormeggi”, come “Impressioni Mobili – percorsi fotografico-letterari di trekking urbano” e “R-Edu: rete educativa”, nelle prossime settimane fornirà i nomi degli autori e dei libri che saranno presentati durante le giornate del Festival. Non mancheranno delle belle ed interessanti novità che renderanno questa quarta edizione ancora più ricca rispetto alle precedenti, le quali hanno ottenuto un ottimo successo di pubblico e di critica.

Il Festival ospiterà, come negli anni precedenti, anche la “Fiera del Libro” e la “Fiera degli Artisti” per dare spazio e ampliare l’offerta culturale e permettere alle case editrici e ai singoli artisti di avere una location per portare in primo piano la propria produzione.

La partecipazione all’evento sarà gratuita sia per le case editrici che per gli artisti che vorranno esporre le proprie creazioni, oltre ovviamente per i visitatori e per coloro che saranno interessati a seguire le varie presentazioni che avverranno durante il Festival.

Le Case Editrici e gli artisti che vorranno essere presenti con un loro stand possono inviare una mail all’indirizzo amministrazionesegreteria@ormeggifestival.it entro il 6 aprile.

Per maggiori dettagli sulle attività e per le news si possono visitare il sito ufficiale del Festival www.ormeggifestival.it e le pagine social sia dello stesso Festival che dell’Associazione: Instagram: ormeggifest e openspace_aps – Facebook: Ormeggi Festival e Open Space APS.

Ormeggi 4 – Festival letterario di Lamezia Terme è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022″ dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.