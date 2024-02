Il 23 febbraio a Lamezia Terme la conferenza stampa della rassegna “Cinema in teatro”

Si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 10.30, presso il foyer del teatro Grandinetti, la conferenza stampa per presentare la rassegna “CINEMA IN TEATRO”, organizzata in sinergia tra l’Amministrazione comunale di Lamezia terme e l’ATS formata dalle realtà artistiche di Ama Calabria, Teatrop e Vacantusi, attualmente gestori del teatro.

La cinematografia è una forma d’arte unica che unisce la narrativa, la musica, l’immagine e la tecnologia per creare un’esperienza coinvolgente. È un mezzo attraverso il quale le storie vengono raccontate in modo visivo, raggiungendo il cuore degli spettatori in modi profondi e significativi.

“CINEMA IN TEATRO” si presenta quale investimento finalizzato all’arricchimento della comunità attraverso la bellezza intrinseca del cinema, riaccendendo la passione per il grande schermo. L’obbiettivo è proprio quello di creare un’esperienza condivisa che unisca le persone attraverso la meraviglia e l’emozione delle storie cinematografiche, veicolo per esplorare nuove idee, e stimolare la riflessione e costruire connessioni significative.

La cooperazione dell’Amministrazione comunale di Lamezia Terme e dell’ATS dimostra un impegno congiunto per riportare la magia del cinema in città, offrire opportunità di intrattenimento, contribuendo all’arricchimento della vita culturale della città.

Il teatro Grandinetti diventa il palcoscenico ideale, sottolineando l’importanza di preservare e promuovere spazi culturali che favoriscano l’incontro tra il pubblico e le opere cinematografiche.