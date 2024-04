“Askòs, il canto della Sirena” in concorso all’Agon Film Festival di Atene

Il documentario Askòs, il canto della Sirena di Antonio Martino, prodotto da Lago Film in

collaborazione con Solaria Film e con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission è in concorso alla XII edizione dell’Agon Festival di Atene.

Già premiato come miglior documentario al Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico e con il premio Università di Firenze alla VI edizione del Firenze Archeofilm, Askòs arriva ad Atene per raccontare l’incredibile storia di un prezioso reperto archeologico trafugato, l’Askòs di Murge, e dell’azione dei Carabinieri nel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, che per lunghi anni ne ha seguito le tracce per recuperarlo infine presso il Paul Getty Museum di Malibù e riportarlo così nella sua casa natia, l’antica Kroton.

Attraverso la storia di quattro personaggi legati a vario titolo al ritrovamento dell’Askòs, il documentario di Antonio Martino ci porta all’interno del mondo sommerso dei tombaroli,

indagando, inoltre, sulla complessa situazione archeologica della Calabria e della provincia di Crotone e mettendo in luce le motivazioni, spesso nascoste, che hanno portato a un continuo

deturpamento del territorio e a una cultura di trafugamento di reperti, denunciando come un’area di altissimo interesse archeologico sia stata abbandonata negli anni a sé stessa.

Il documentario sarà proiettato giovedì 23 maggio alle ore 21:30 presso l’organizzazione The Greek Film Archive, ad Atene.