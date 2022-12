“Bamp Cinema – Un solo frame dall’Adriatico al Tirreno”: al via la terza edizione dell’iniziativa in sei regioni del Sud

Avvicinare i più giovani al cinema, quale strumento di interpretazione della realtà. Promuovendo i luoghi di spettacolo come presidi di cultura e di socialità. Sono gli obiettivi principali di Bamp Cinema, che in occasione della terza edizione torna con una veste rinnovata.

La manifestazione, battezzata “Bamp Cinema-Un solo frame dall’Adriatico al Tirreno”, presentata oggi a Bari, coinvolge infatti sei Regioni del Sud (Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Campania) e circa 50 sale.

Si parte con la formazione dei docenti che saranno istruiti dagli esperti di cinema in dieci moduli. A loro volta gli insegnanti (con il supporto degli educatori all’immagine, esperti di linguaggio cinematografico di tutte le regioni sotto la guida dell’Accademia del cinema dei ragazzi-Get) trasferiranno le loro nuove conoscenze agli studenti, che vedranno i film selezionati nei cinema che hanno aderito al progetto.

Il progetto ideato e organizzato da Agis Puglia e Basilicata, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-Mim, con il coinvolgimento dell’ USR per la Puglia, in partnership con Molise Cinema, Anec Calabria, Anec Campania, Anec Sicilia e con l’Accademia del Cinema dei Ragazzi – GET.

Sono 92 le proiezioni previste in piccoli Comuni, ma anche grandi città come Catania, Palermo, Messina, Foggia, Bari, Lecce, Taranto e Napoli. Una selezione di studenti parteciperà poi alle sei masterclass, una per Regione, sul mestiere del cinema con i professionisti del settore. Particolare attenzione sarà riservata ai temi dei diritti civili e società, ai quali saranno dedicate complessivamente dieci proiezioni.

Novità di questa edizione è il “Contest periferie”: i ragazzi saranno chiamati a realizzare con i propri smartphone un mini-cortometraggio di massimo tre minuti attraverso il quale quale mostrare la propria periferia e la propria idea di trasformazione. L’iniziativa si concluderà il prossimo maggio.