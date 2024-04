Le più forti di Serie A, B e C: Catanzaro strepitoso, Crotone flop

La stagione calcistica sta volgendo al termine e lo fa attraversando il tunnel di fuoco che per la Serie A è rappresentato dalle ultime gare, mentre per la Serie B e C dai playoff e dai playout.

I giochi sono ancora aperti e il palinsesto delle scommesse sportive offre tantissime sorprese e scontri al vertice nelle diverse categorie, tra cui il Catanzaro in Serie B, che ha chiuso la trentunesima giornata al quinto posto a soli 6 punti dalla seconda posizione, che garantirebbe la promozione diretta.

Catanzaro al top, lotta a quattro per il secondo posto in Serie B

Mentre il Parma vola verso la Serie A la lotta per il secondo posto si fa sempre più complicata con Como, Venezia e Cremonese stretti in tre posizioni tra 2 punti e il Catanzaro a meno 6 dalla promozione diretta. La Regina del Sud mostra uno score di tutto rispetto con 15 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, i gol segnati sono 49 in 31 gare, quelli subiti 39.

La Cremonese possiede il reparto difensivo più forte della categoria con soli 25 gol subiti, mentre il Venezia con 58 gol domina lo score della classifica dei reparti offensivi più forti. Le prossime giornate saranno fondamentali per i Giallorossi, che dovranno sfruttare ogni errore per centrare i playoff nella migliore posizione possibile.

Il Crotone floppa le ultime gare ma si trova a 7 punti dal quarto posto

La Juve Stabia vola sempre più in alto e le Vespe hanno tutte le intenzioni di tornare in Serie B, invece per il secondo posto la lotta è tutta fra Benevento e Avellino, con la Casertana pronta al sorpasso.

Se queste sono le squadre più forti del campionato, Picerno, Taranto, Giuliano e Latina rappresentano le grandi a caccia dei Playoff ed è proprio da questi club e dal Foggia, che il Crotone dovrà difendersi e riprendere il cammino giusto ed evitare altri flop.

Serie A: l’incredibile lotta a quattro per il terzo e quarto posto

Inter e Milan ormai si godono le prime due posizioni ma le scommesse Serie A sui club in lotta per la zona Champions di Betfair propongono uno scontro epico tra Juventus, Bologna, Roma e Atalanta.

La Juventus sta perdendo terreno e 10 punti guadagnati nelle ultime 10 gare rappresentano molto di più che un campanello d’allarme, situazione che il Bologna sta sfruttando al meglio, tanto da chiudere la trentesima giornata a soli 2 punti dal terzo posto staccando la Roma di 5 punti.

Per i Giallorossi la Champions è ancora possibile, anche perché insieme al Bologna e all’Inter chiudono la top 3 delle squadre più in forma nelle ultime 10 gare di campionato: un ottimo segnale in vista del rush finale.

L’Atalanta del Gasp non sta vivendo un buon periodo e lo dicono le statistiche, tuttavia, i 20 punti guadagnati nelle ultime 10 gare sono un’ottima ipoteca per consolidare la corsa in Champions o almeno chiudere il campionato con la qualificazione in Europa League.