Cosenza, il sindaco Caruso: “Plauso al primo successo della nazionale under 17 di calcio femminile”

“Mi congratulo per l’ottimo risultato ottenuto dalle ragazze della nazionale femminile under 17 che ieri hanno battuto per 4 a 0 la nazionale slovena nella prima partita disputata nella nostra città e valevole per il torneo di qualificazione all’Europeo, UEFA Round 1.” Lo afferma il Sindaco di Cosenza Franz Caruso nell’applaudire la prima prova fornita dalle azzurrine di Jacopo Leandri che ieri hanno debuttato a Cosenza nel prestigioso torneo. Il Sindaco parteciperà domani, mercoledì 11 ottobre, alla conferenza stampa convocata allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, presso la delegazione LND, per presentare l’evento. “La città di Cosenza – ha sottolineato Franz Caruso – ha accolto con particolare soddisfazione e con gratitudine nei confronti del Presidente federale Gabriele Gravina, la scelta di far disputare proprio nella nostra città, nello stadio San Vito-Gigi Marulla e al Centro sportivo Real Cosenza, il torneo di qualificazione UEFA Round 1 della Nazionale Femminile Under 17. Una decisione, quella della FIGC, che abbiamo tanto apprezzato e che ci riporta indietro nel tempo ad un altro significativo evento sportivo, la partita di calcio della nazionale maggiore maschile, tra Italia e Cipro, valido per il girone eliminatorio del campionato europeo, vinto poi dall’Italia nella finale ripetuta di Roma del 1968 contro la Jugoslavia. Era il primo novembre del 1967 e a Cosenza, sotto un diluvio inarrestabile, come molti ricorderanno, si affrontarono le rappresentative di Italia e Cipro. L’Italia, nella partita di Cosenza del ’67, vinse con un rotondo 5 a 0. Tre goal furono segnati da Gigi Riva e due da Sandro Mazzola. Era l’Italia allenata da Valcareggi e formata da tanti campioni : Albertosi, Burgnich, Facchetti, Domenghini, De Sisti, ecc. In quel gruppo, anche se non giocò nella partita di Cosenza, per la delusione del pubblico locale, c’era anche il calciatore cosentino Franco Rizzo, scomparso nel 2022. Molti di quei campioni furono poi protagonisti dello storico mundial del 1970 in Messico dove l’Italia, dopo l’epica vittoria ai supplementari contro la Germania, perse la finale solo per mano di un Brasile stellare ed inarrivabile. L’arrivo ora a Cosenza della nazionale femminile under 17 –afferma ancora Franz Caruso – ci riporta a quel ricordo indelebile, rimasto ancora vivo nella memoria di tanti cosentini. Siamo certi che Cosenza, come sta già dimostrando di fare, saprà trasmettere alle nostre giocatrici, in occasione della partita di giovedì 12 ottobre al San Vito-Marulla, contro le campionesse in carica della Francia, quell’incoraggiamento e quel sostegno capaci di proiettarle verso una meritata qualificazione. Colgo l’occasione – ha aggiunto Franz Caruso – per dare il benvenuto a Cosenza alle ragazze della nazionale under 17, alla loro capitana Arianna Pieri e al tecnico Jacopo Leandri che ha molto ben lavorato anche nella fase di preparazione a questo importante torneo. Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga, ma il calcio femminile è in continua evoluzione e sta compiendo passi da gigante rispetto al passato. L’auspicio è che la nazionale under 17 non solo possa suggellare con una brillante affermazione il viatico intrapreso all’interno di questo torneo, ma anche che da Cosenza arrivino utili indicazioni per la crescita di quelle atlete che possano aspirare ad entrare nella nazionale maggiore. Quella nazionale che, dopo aver attraversato di recente un momento difficile, ha avviato una nuova fase, puntando decisamente al suo riscatto. La città di Cosenza è orgogliosa di ospitare la Nazionale Under 17 femminile e l’intero torneo Uefa. Lo sport, infatti, è portatore di un bagaglio valoriale non da poco contribuendo a favorire la socializzazione e a rappresentare uno dei veicoli più importanti per la crescita e lo sviluppo di uomini e donne”. Il Sindaco Franz Caruso che ha ringraziato anche il Presidente del Cr Calabria della FIGC-LND, Saverio Mirarchi, e la delegata Coni Francesca Stancati, ha, infine, invitato la città a partecipare massicciamente all’evento, a cominciare dalla partita di giovedì con la Francia, e a sostenere la Nazionale femminile.