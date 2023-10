Mangialavori su aggressione Succurro: “Intollerabile. Ma sono certo che non scalfirà la sua passione e determinazione”

“Esprimo la mia totale solidarietà al sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, vittima di una intollerabile aggressione”. Ad affermarlo l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera, che aggiunge: “Purtroppo ancora una volta gli amministratori che rappresentano la prima linea istituzionale sul territorio vengono fatti oggetto di episodi che non dovrebbero mai verificarsi. A Rosaria giunga la mia vicinanza, accompagnata dalla convinzione che quanto accaduto non scalfirà la sua passione e non le impedirà di continuare ad agire con determinazione a tutela dei diritti della comunità amministrata”.