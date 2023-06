Dedicato un gelato al bomber del Catanzaro Pietro Iemmello

Il bomber, il “re”, lo “zar” o, semplicemente, Pietro Iemmello, è la punta di diamante dello stratosferico Catanzaro dei record, culminato con la promozione in Serie B delle Aquile. Protagonista della cavalcata giallorossa, Iemmello lo abbiamo visto segnare in tutte le salse, prendendosi record su record e addolcendo gli occhi dei tifosi di destro, di sinistro, di testa, in acrobazia, di tacco, in contropiede, su rigore, di rapina, nei minuti iniziali e in quelli finali.

Presto, però, la metafora dell’addolcirci gli occhi (e il palato) è diventata realtà: il Piper di Sellia Marina, infatti, ha dedicato un gusto gelato proprio all’attaccante catanzarese, chiamandolo “Petruzzu nostru” e accompagnando il video di presentazione e preparazione pubblicato sui propri canali social, con in sottofondo la canzone che nel testo recita: “Il ritorno del re, della legge e l’onore. Arrivano le Aquile, scompaiono le tenebre e il sole dell’aurora annuncia la vittoria”…

“Dopo il gusto “Mamma cinema” – racconta Paolo Vaccaro ideatore del gusto e titolare della nota struttura immersa nella cornice della pineta della cittadina selliese – abbiamo voluto onorare quello che, almeno personalmente, rappresenta un idolo, simbolo di quella catanzaresità passionale che ha deliziato tutti noi tifosi giallorossi con giocate spettacolari e spesso decisive. E allora, come dolce è stato il gusto che tutti abbiamo provato grazie al Catanzaro e a Pietro Iemmello, abbiamo voluto a modo nostro rendere omaggio all’icona dei giallorossi e di tutta la città”.

Un gelato dal gusto accattivante, con una base di mascarpone al rum, variegato con gianduia, frutti di bosco e crumble croccante al cioccolato: tutti i tifosi potranno “assaggiare” Iemmello, nella rinomata struttura che ha dato il via alla nuova stagione estiva, magari abbinandolo a quell’altro gusto dal sapore di popcorn caramellati e variegati al caramello al burro salato.

E chissà se proprio lui, “Petruzzu nostru” non proverà l’abbinamento, magari esclamando proprio: “Mamma cinema!”.