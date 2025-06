Sicurezza alimentare: un quintale di pesce sequestrato a Vibo in un ristorante di cucina orientale

Oltre un quintale di pesce pronto per la somministrazione, ma privo di documentazione attestante la tracciabilita’ e la provenienza, e’ stato sequestrato dalla Guardia costiera di Vibo Marina in un ristorante di cucina orientale. Il titolare del ristorante, sito a Vibo Valentia, e’ stato sanzionato in via amministrativa per un importo complessivo di 1.500 euro.

Nel corso degli accertamenti, su segnalazione della Guardia costiera e’ intervenuto anche il personale dell’Asp che ha contestato al titolare del ristorante diverse violazioni inerenti allo stato di conservazione del prodotto ittico e altre carenze di tipo igienico-sanitarie. Al sequestro si e’ arrivati in seguito ad alcuni controlli finalizzati alla tutela del consumatore e alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita’ ed etichettatura dei prodotti ittici.