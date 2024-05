Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “La viabilità in provincia di Vibo Valentia continua ad essere in uno stato di forte criticità”

“La viabilità in provincia di Vibo Valentia continua ad essere in uno stato di forte criticità. Bene ha fatto il Prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco ad emanare una circolare operativa agli enti proprietari delle strade per coordinare gli interventi di messa in sicurezza della viabilità vibonese”. E’ quanto afferma alla stampa Ivan Martino coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria. “Ormai la situazione è insostenibile – continua l’esponente politico regionale di centro sinistra. Si verificano, infatti, giornalmente incidenti lungo le principali arterie del vibonese che si trovano in uno stato di perenne abbandono e con la presenza di numerose buche che hanno reso impraticabile la circolazione degli automobilisti. Bisogna, quindi, aumentare il livello di sicurezza della viabilità e predisporre un piano di monitoraggio della qualità delle arterie di percorrenza vibonesi. L’azione del Prefetto Grieco è molto importante e qualitativa perché consente di coinvolgere scuole ed associazioni al fine di sensibilizzare ancor più l’opinione pubblica. Il silenzio assordante da parte di tutto il centro destra fa capire ai cittadini molte cose specialmente in occasione delle prossime tornate elettorali di giugno. La sicurezza delle strade non deve avere colore politico ma essere al centro dei programmi di governo ed amministrativi”.