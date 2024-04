Nardodipace, il consigliere Maiolo: “Rassegnate le mie dimissioni da componente del gruppo di minoranza ‘Costruiamo il futuro'”

“Ritengo doveroso informare i cittadini di Nardodipace e gli elettori che hanno riposto in me la loro fiducia alle ultime elezioni amministrative comunali di aver rassegnato nella giornata di ieri le mie dimissioni da componente del Gruppo di Minoranza del Consiglio Comunale di Nardodipace “Costruiamo il Futuro di Nardodipace”. Ho assunto tale decisione poiché non condivido più la linea politica portata avanti dal Gruppo di Minoranza di Nardodipace, soprattutto nell’ultimo periodo. Rimarrò, pertanto, autonomamente comunque in Minoranza, decidendo di volta in volta se sostenere le proposte della Maggioranza o le eventuali iniziative del mio ex Gruppo di appartenenza, riservandomi tuttavia di presentare mie proposte al Consiglio Comunale, sempre nel più ampio interesse della nostra intera Collettività.

Auguro al Gruppo di Minoranza “Costruiamo il Futuro di Nardodipace” un buon lavoro e spero che i colleghi Consiglieri saranno in grado di lavorare serenamente per il proficuo futuro del nostro piccolo Comune, il quale necessita di un periodo di pace e tranquillità per consentire la realizzazione di importanti iniziative in grado di invertire la tendenza all’inesorabile spopolamento purtroppo in atto”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Nardodipace Ilario Maiolo.