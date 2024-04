Trentanovenne scomparso nel vibonese, ricerche in corso: si ipotizza allontanamento volontario

Sono ore di apprensione a Sorianello, piccolo centro del Vibonese, per la scomparsa di un giovane di 39 anni, di professione fabbro, Marco Stramondinoli di cui si sono perse le tracce da ieri sera. La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo la segnalazione effettuata da parte dei familiari dell’uomo a seguito del mancato rientro a casa nella serata di ieri. Da quanto è stato possibile apprendere parrebbe che, il 39enne, abbia lasciato la sua autovettura nei pressi della la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo. Si cerca di capire adesso i motivi di quello che al momento si configurerebbe come un allontanamento volontario.