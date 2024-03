Meteo Vibo Valentia, Martino (Movimento Cultura Calabria): “Incomprensibile non aver disposto chiusura scuole”

“Incomprensibile con simili condizioni meteorologiche non aver disposto la chiusura delle scuole a Vibo Valentia”. E’ quanto dichiara alla stampa Ivan Martino esponente politico di centro sinistra in seguito alle condizioni climatiche che da un pò di giorni stanno interessando il Vibonese. “A questo si aggiunge-continua l’esponente politico regionale democratico molto vicino alle posizioni del Senatore PD Franco Mirabelli-la condizione già fortemente critica della viabilità provinciale che rende, per gli studenti, ancor più difficoltoso raggiungere le rispettive sedi scolastiche. La sicurezza deve rimanere sempre e comunque priorità e prerogativa imprescindibile per la comunità e per la collettività. Le prossime elezioni comunali a Vibo Valentia saranno un occasione per svoltare, per cambiare. Per far tornare la città ai fasti del passato con una leadership politica sicura ed autorevole. Mi rivolgo ai Vibonesi affinché diano un forte segnale elettorale di cambiamento e siano artefici del proprio destino.