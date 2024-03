Volley, a Vibo la Final Four di Coppa Calabria maschile di Serie C: Tonno Callipo in campo contro Paola

Si disputerà il prossimo week end 9-10 marzo al PalaValentia di Vibo la Final Four di Coppa Calabria maschile di Serie C. E tra le quattro portacolori calabresi ci sarà anche la Tonno Callipo di coach Francesco Defina. I tonnetti giallorossi infatti, hanno conquistato l’ambito traguardo vincendo le due gare del Girone D, che comprendeva Volo Virtus Lamezia e l’Abvt Cosenza. Ebbene la Tonno Callipo ha prima battuto 3-0 (con parziali 25-18, 25-15, 29-27) la formazione lametina, e poi nella terza giornata per 3-0 quella bruzia, con parziali 25-18, 25-14, 23-25, 25-22. L’altra gara del girone tra cosentini e lametini, era stata ad appannaggio dei primi.

Dunque attesa per sabato 9 marzo quando (ore 16.30) andrà in scena la prima semifinale, e saranno proprio i padroni di casa della Tonno Callipo a vedersela con la Scuola Volley Paola. A seguire, ore 18.30, l’altra semifinale metterà di fronte C’ama Fa’ Spes Praia contro l’Altaflex Catanzaro Volley. Sicuramente due gare da gustare, tra le migliori quattro di questa Coppa Calabria, un titolo che ovviamente abbellirà la bacheca societaria della squadra vincitrice. Domenica poi è in programma la finalissima con inizio alle ore 18.30.

C’è da aggiungere che proprio il Praia comanda la classifica del campionato di Serie C maschile con 45 punti. A seguire Catanzaro con 42, Paola con 40, Volo Virtus con 38 e la Tonno Callipo è, a pari merito con Corigliano-Rossano, a quota 33 punti, frutto di 12 vittorie e 6 sconfitte, quando il torneo è giunto all’ottava giornata di ritorno. Curiosità, la Tonno Callipo quasi due mesi fa ha incontrato Paola per l’ultima giornata di andata del campionato di Serie C, vincendo per 3-1. Certo sabato ci saranno motivazioni diverse trattandosi di gara secca. “Il nostro obiettivo – spiega il tecnico Francesco Defina – è provare a vincere, logicamente tutte le partite. Prima però pensiamo alla semifinale contro Paola: siamo consapevoli che è difficile, ma prevedo una partita equilibrata e quindi vogliamo fare bene. Poi vediamo quello che succederà in campo sperando di andare avanti”.