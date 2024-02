Reparto Prevenzione Crimine, Mangialavori al fianco dei sindacati di Polizia di Vibo Valentia: “Giusto che resti qui”

“Il Reparto Prevenzione Crimine, come bene hanno affermato i sindacati di Polizia, è un patrimonio di Vibo Valentia e tale deve rimanere. Sono certo che non vi siano concrete intenzioni di spostamenti verso il capoluogo di regione, ma qualora si dovessero ipotizzare scenari di questo tipo non staremmo certo a guardare”. È quanto dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, on. Giuseppe Mangialavori, in merito all’allarme lanciato dalle sigle sindacali della Polizia di Stato della provincia di Vibo Valentia, che paventavano lo spostamento del Reparto Prevenzione Crimine da Vibo verso Catanzaro. “Non si tratta di questioni campanilistiche – aggiunge il parlamentare vibonese – ma della funzionalità stessa di una struttura di fondamentale importanza per il contrasto alla criminalità”.