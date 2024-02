Reparto Prevenzione Crimine, il sindaco Maria Limardo: “Pronta a tutte le iniziative per difendere una struttura che deve restare a Vibo”

“Mi auguro, come tutti i vibonesi, che l’allarme lanciato dai sindacati di Polizia della provincia di Vibo Valentia finisca presto con uno scampato pericolo. Qualora ciò non dovesse accadere, la politica tutta è chiamata determinarsi per evitare che il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato venga spostato da Vibo Valentia, dove ha sede da oltre dieci anni e dove deve continuare a stare”.

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, accoglie l’appello dei sindacati di Polizia e prende posizione a tutela e difesa di una struttura che riveste enorme importanza nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata.

“La sede di Vibo – ricorda il sindaco Limardo – era stata scelta dal ministero dell’Interno nel 2013, tra l’altro, poiché qui era possibile ‘rendere più incisivo il dispositivo di controllo del territorio, garantendo un più razionale impiego delle risorse e minori costi di esercizio’. La centralità di Vibo Valentia nel bacino della Calabria centrale è indiscussa, oltre a rappresentare, la nostra, una città in prima linea che necessita della presenza concreta degli apparati dello Stato. Per tale ragione sono pronta ad assumere tutte le iniziative possibili per contribuire a mantenere qui quello che è un presidio di legalità oltre che un reparto di assoluto livello nel contrasto al crimine organizzato”.