Tropea (VV), ripartono i lavori di messa in sicurezza di località Gornella

Dopo il significativo rallentamento e la sospensione dei lavori dovuta a criticità di ordine tecnico, non solo riprendono, ma potrebbero concludersi con significativo anticipo rispetto alla tabella di marcia gli interventi di messa in sicurezza di località Gornella, a Tropea.

“Salvo imprevisti – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – si garantirà ai residenti e agli utenti di quella strada, crollata nel lontano 2014 a causa di problematiche di natura idrogeologica, una viabilità sicura”.

I lavori erano stati interrotti per una serie di problematiche di ordine tecnico, emerse solo in corso d’opera. Individuate le soluzioni gli interventi sono ripartiti e potrebbero concludersi con significativo anticipo rispetto al calendario preventivato. La ripresa, con la conseguenziale chiusura al transito veicolare di Via Gornella, è stata un’occasione per dare una sistemazione alla viabilità, oltremodo accidentata, lungo Via dei Basiliani.