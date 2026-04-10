174esimo anniversario fondazione della polizia, Battaglia: “Riconoscere l’impegno, il coraggio e il senso dello Stato che contraddistinguono uomini e donne in divisa”

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia ha preso parte alla cerimonia celebrativa del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, nell’atelier di Architettura dell’Università Mediterranea. Alla presenza del questore della Provincia di Reggio Calabria, Paolo Sirna e di autorità e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della cerimonia il questore, il Prefetto Clara Vaccaro e sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro hanno consegnato le benemerenze agli agenti e funzionari che, in questi anni, si sono distinti in attività investigative e di tutela delle persone.

A margine della cerimonia, il sindaco ha ricordato: «A nome mio e dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare la Polizia di Stato impegnata quotidianamente nel lavoro prezioso svolto al servizio della nostra comunità. La celebrazione di questo anniversario rappresenta un momento significativo per riconoscere l’impegno, il coraggio e il senso dello Stato che contraddistinguono uomini e donne in divisa. In un territorio complesso come il nostro, la presenza della Polizia di Stato costituisce, con le altre forze dell’Ordine, un presidio fondamentale di legalità e sicurezza, un punto di riferimento imprescindibile anche per noi amministratori, chiamati a rappresentare le Istituzioni democraticamente elette. A loro va la nostra profonda gratitudine per l’impegno costante nella tutela dei cittadini e nel contrasto alla criminalità organizzata».