Il 15 aprile a Cosenza concerto del Quintetto di Prokofiev

È dedicato al Quintetto di Sergei Prokofiev (1891-1953) il prossimo concerto, il 15 aprile alle 20,30 nell’Aula Magna del Conservatorio, Portapiana, che proprio dal brano op. 39 prende il titolo. Il concerto propone un programma che si svolge con circolarità, iniziando dalle musiche per balletto “Trapèze” e concludendosi con il Quintetto op. 39. Scritte per il particolare ensemble da camera formato da oboe, clarinetto, violino, viola e contrabbasso, le due opere appartengono al periodo in cui Prokofiev soggiornò a Parigi e sono strettamente legate l’una all’altra. Nata per prima, la musica per balletto fu commissionata al compositore russo dalla compagnia dei balletti Romanov e destinata a una coreografia ispirata alla vita del circo. Nello stesso anno 1924, le musiche di “Trapèze” confluirono nel Quintetto op. 39, abbandonando ogni riferimento alla danza teatrale. Incastonate tra i due brani di Prokofiev, il programma del nostro concerto propone i Duettini per viola e contrabbasso dell’italiano Virgilio Mortari (1902-1993) e l’Elegia per viola sola di Igor Stravinsky (1882-1971). Docenti del Conservatorio cosentino, all’oboe suona Maurizio Costanzo, al clarinetto Alfredo Vena, al violino Alessandro Acri, alla viola Francesca Turcato, al contrabbasso Marco Cuciniello. Maurizio Costanzo si è perfezionato all’Accademia Musicale Chigiana, Scuola di Musica di Fiesole, Conservatoire National di Lione; ha suonato con l’Orchestra da camera di Bologna, l’Utrecht Symphony Orchestra, l’Orchestra da Camera Olandese, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra di Stato Slovacca. Svolge anche attività di critico musicale. Alessandro Acri è vincitore del Soloist and Orchestra Competition di Vienna, l’NMF Audition di Amsterdam, l’European Violin Competition AEMAS di Napoli, l’International Concerto Competition di Brescia; ha suonato con l’Orchestra di Stato del Kazakhstan, la Ruse Symphony Orchestra e la MasterOrchestra di Brescia. Alfredo Vena ha suonato in Argentina, Australia, Austria, Cile, Danimarca, Ecuador, Germania, Inghilterra, Oman, Perù, Russia, Spagna, Singapore, Siria, Svizzera e Tailandia; ha collaborato con le orchestre del Teatro alla Scala di Milano, la Filarmonica della Scala, l’Accademia di Santa Cecilia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro la Fenice, l’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Petruzzelli di Bari, la Filarmonica Toscanini. Francesca Turcato si è esibita in prestigiose sale europee accanto ad artisti di rilievo internazionale; dal 2012 al 2020 è stata violista del pluripremiato Quartetto Indaco. Marco Cuciniello nel 2004 viene scelto da Riccardo Muti per entrare a far parte dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, ha poi suonato con prestigiose orchestre tra cui la Filarmonica della Scala, l’Accademia di Santa Cecilia.