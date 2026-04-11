A JazzAmore arriva il fenomeno globale Matteo Mancuso: all’Università della Calabria il 13 aprile il live dell’asso siciliano del fingerpicking

Inizio di settimana scoppiettante con JazzAmore: lunedì 13 aprile alle 21,00 Matteo Mancuso salirà sul palco del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria con il suo Route 96 Tour.

L’asso siciliano del fingerpicking ha infatti da poco pubblicato l’omonimo album, il suo secondo lavoro in studio, che consolida definitivamente il ruolo di Mancuso tra i protagonisti assoluti della chitarra contemporanea.

Il titolo Route 96 richiama l’anno di nascita dell’artista e la frequenza di campionamento audio a 96kHz consigliata da Steve Vai per la registrazione.

Tra gli ospiti dell’album figurano anche Antoine Boyer, che porta il suo tocco gypsy jazz in Isla Feliz, primo singolo che ha anticipato l’album nel mese di gennaio, e il tastierista Valeriy Stepanov nella cover di The Chicken di Pee Wee Ellis.

Dopo la tranche statunitense, il tour sta proseguendo in Europa facendo tappa anche a Cosenza.

Con l’uscita dell’album in Italia, Matteo Mancuso attraversa una fase centrale del suo percorso artistico: una traiettoria internazionale in costante crescita, capace di coniugare radici solide e uno sguardo sempre rivolto in avanti.

Figlio d’arte -il padre è Vincenzo Mancuso, storico chitarrista al fianco di De Gregori e Barbarossa- è divenuto in poco tempo un fenomeno italiano con pochissimi precedenti nella storia della chitarra, conquistando in pochi anni un pubblico globale, milioni di visualizzazioni online e l’attenzione dei più grandi nomi dello strumento come Steve Vai, Al Di Meola, Joe Bonamassa, Joe Satriani, John Petrucci e Steve Lukather. In Italia è già passato da Stefano Bollani e il suo video a Propaganda Live su La7, presentato da Carlo Verdone, è il più visto nella storia della trasmissione.

Un percorso che conferma come una nuova generazione della chitarra sia pronta a prendersi il centro del palco parlando italiano.

Ad accompagnare il chitarrista siciliano saranno Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria.

Appuntamento a lunedì 13 aprile alle 21,00 al TAU dell’Università della Calabria.

Prevendite disponibili sul sito di INPRIMAFILA, oltre che presso lo store in via Gugliemo Marconi 140 a Cosenza.