Pro Loco Reggio Sud APS: “Spiagge e fondali puliti”, l’11 aprile al rettilineo Punta Pellaro

La Pro Loco Reggio Sud APS invita la cittadinanza a partecipare alla 15 esima edizione della manifestazione

“Spiagge e fondali puliti” di Legambiente, alla quale la nostra associazione ha sempre risposto “presente “ sui propri territori a partire dalla spiaggia di Bocale nei primi anni ed arrivando via via per tutto il litorale fino a

Punta Pellaro dove domani si svolgerà la giornata ecologica.

Il programma prevede:

Appuntamento Sabato 11 Aprile ore 09:00 nel rettilineo di Punta Pellaro davanti statua del Cristo.

Ore 11:00 passeggiata ecologica paesaggistica fino al Circolo Velico Free Spirit, proiezione video del meraviglioso viaggio alla scoperta dei nostri fondali marini.

Continuiamo con le nostre “buone pratiche” che da 15 anni svolgiamo su tutto il territorio per sensibilizzare la cittadinanza sull’abbandono dei rifiuti in spiaggia e non solo, adoperandoci sempre in prima persona riportando poi il decoro, attraverso la raccolta e pulizia a salvaguardia dell’ambiente e della tutela della biodiversità.

Ci aiuteranno ,come sempre, i nostri studenti dell’ Istituto Comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro, che hanno sempre partecipato con entusiasmo , dando l’esempio di adoperarsi, con azioni concrete volte alla pulizia dei litorali. La Pro Loco non si ferma solo alla campagna di pulizia del litorale ma continua con rendere la giornata per gli alunni sempre più costruttiva e ricca di informazioni sui nostri litorali marini, scrigno di tanta biodiversità.

Al termine della raccolta dei rifiuti alle ore 11 accompagneremo i ragazzi e tutti i partecipanti in una passeggiata lungo la spiaggia dove faremo notare la biodiversità di flora e fauna protetta affinché si abbia sempre più consapevolezza del rispetto dei luoghi. Faremo tappa al Circolo Velico Free Spirit dove ci accoglierà il prof Francesco Tutano , ricercatore e fotografo subacqueo che farà vedere quanta bellezza nei nostri fondali, le tante specie marine che lo popolano. Sarà un viaggio meraviglioso verso l’esplorazione dei nostri fondali marini e non solo ma anche le buone pratiche da apprendere sin da bambini per la tutela dell’ambiente marino.

“Che ognuno faccia la propria parte” il motto che la nostra associazione ha e fa da 15 anni, un atto d’amore per il territorio. Per cui facciamo nostro anche lo slogan di Legambiente di quest’anno nel dire alla cittadinanza aiutaci e “Tiriamoli Su ….questi rifiuti perché una spiaggia più pulita è una spiaggia felice 😊…unisciti a noi per far tornare a sorridere le spiagge!!!