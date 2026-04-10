Bisignano: per i bimbi della sezione primavera ricorrenze e festività si fanno esperienza tra laboratori e tradizione

Un percorso educativo fatto di simboli, tradizioni, riti costruito e riscoperto giorno dopo giorno e che ha trovato nella festa di Primavera il suo momento di sintesi. Si è conclusa alla Sezione Primavera del plesso Giardini di Bisignano, servizio educativo gestito dalla Cooperativa Maya, il laboratorio dedicato alla Pasqua, culminato nella realizzazione del coniglietto pasquale, simbolo di luce, rinascita e condivisione.

RENZO: I BAMBINI IMPARANO QUANDO FANNO ESPERIENZA

È quanto fa sapere la pedagogista Teresa Pia Renzo, presidente della Cooperativa Maya, illustrando il percorso educativo. I bambini apprendono realmente quando vivono le esperienze. Il laboratorio pasquale – dice – è stato un viaggio fatto di simboli, gesti e significati che hanno permesso ai piccoli di avvicinarsi ai valori della Pasqua in modo autentico e concreto.

DAL RICICLO ALLA CREATIVITÀ: NASCE IL CONIGLIETTO PASQUALE

Per l’attività conclusiva, i bambini hanno realizzato un coniglietto pasquale utilizzando materiali diversi, con particolare attenzione al riuso creativo. Dai cartoni è stata ricavata la sagoma, successivamente decorata con occhi, naso e baffetti, dando forma a un elaborato semplice ma ricco di espressività. Con il pannolenci colorato è stata poi realizzata una piccola sacca, pensata per accogliere le uova pasquali precedentemente decorate dai bambini attraverso la tecnica della digitopittura. Pallini colorati, segni spontanei e fantasia hanno reso ogni creazione unica.

UN PERCORSO TRA VALORI E COMPETENZE

Il laboratorio ha accompagnato i bambini alla scoperta del significato della Pasqua, intesa come tempo di rinascita, bene e amore, attraverso attività pensate per essere accessibili e coinvolgenti. Allo stesso tempo, le esperienze proposte hanno contribuito allo sviluppo della motricità fine, della coordinazione oculo-manuale e delle capacità espressive, confermando il valore educativo del fare.

EDUCARE SIGNIFICA DARE SIGNIFICATO ALLE ESPERIENZE

Ogni attività – conclude Teresa Pia Renzo – deve avere un senso per il bambino. Non si tratta solo di creare un oggetto, ma di costruire un’esperienza che lasci un segno. Attraverso il gioco, la manualità e la creatività, i bambini imparano a conoscere il mondo e a dare valore a ciò che vivono.

LA MAYA, UNA COMUNITÀ EDUCANTE CHE COSTRUISCE PERCORSI

Con la conclusione del laboratorio pasquale, la Cooperativa Maya conferma il proprio approccio educativo: costruire percorsi strutturati, capaci di unire tradizione, creatività e sviluppo delle competenze. Perché è proprio nella continuità delle esperienze che si costruisce una crescita.