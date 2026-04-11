“Verso la Festa del 25 Aprile” – Il ruolo delle donne nella Resistenza di ieri e di oggi al centro delle iniziative ANPI Nilde Iotti RC e Circolo Samarcanda

Anche quest’anno la sezione ANPI “Nilde Iotti” di Reggio Calabria, insieme al Circolo Samarcanda, promuove il percorso di iniziative culturali e commemorative “Verso la Festa del 25 Aprile”; un ciclo di appuntamenti pensato per accompagnare la cittadinanza verso la celebrazione della Liberazione.

L’edizione 2026 pone al centro una riflessione quanto mai attuale e necessaria: il ruolo delle partigiane, di ieri e di oggi. Un filo rosso che unisce memoria storica e impegno contemporaneo, restituendo visibilità e voce a donne che hanno contribuito in modo decisivo alla lotta di Liberazione e che continuano, ancora oggi, a essere protagoniste nei percorsi di democrazia, giustizia e diritti.

Il programma prende avvio dalla figura di Fausta Ivaldi, reggina d’adozione e per scelta, esempio significativo di partecipazione, coraggio e militanza antifascista. Il primo appuntamento è fissato per il 16 aprile alle ore 17.30, presso il Circolo Samarcanda, con un incontro dedicato alla sua figura e al racconto di “Una vita esagerata”.

Dopo i saluti introduttivi di Antonella Santoro e Patrizia Gambardella, a ricordare e ricostruire il profilo umano e politico di Fausta Ivaldi saranno l’Avvocata Silvia Martino e la professoressa Mimma Mollica, che guideranno il pubblico in una narrazione condivisa tra memoria, testimonianza e riflessione. L’incontro sarà arricchito dall’intervento del musicantore Fulvio Cama, che accompagnerà il momento con contributi musicali e narrativi.

Il viaggio che prende il via giorno 16 aprile al Samarcanda intende valorizzare il contributo femminile alla Resistenza, spesso marginalizzato nelle narrazioni ufficiali, e rilanciare il ruolo delle donne nelle sfide del presente. “Verso il 25 Aprile” non è soltanto un percorso commemorativo, ma un’occasione per interrogarsi sul presente: sulle forme che oggi assume l’impegno civile, sulle nuove Resistenze e sul ruolo delle donne nei movimenti sociali e politici contemporanei.

ANPI e Circolo Samarcanda rinnovano così il loro impegno nella diffusione dei valori antifascisti, nella costruzione di una memoria condivisa e nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.