Presentata la lista “15duepuntozero” per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

Un progetto chiaro,
una visione condivisa, una squadra solida.
È stata resa nota la lista
composta da 15 professionisti
che hanno scelto di intraprendere
un percorso che si propone di amministrare l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cosenza per il prossimo quadriennio.
Un gruppo eterogeneo
per competenze, esperienze e ambiti professionali,
ma unito da un obiettivo comune:
confermare ed accrescere la centralità, l’autorevolezza e la capacità di rappresentanza
dell’Ordine,
in un contesto in continua evoluzione
che richiede risposte concrete, visione strategica
e apertura al cambiamento.
La lista si propone di incentivare la partecipazione attiva,
l’innovazione e la valorizzazione delle professionalità.
Un’iniziativa che nasce
dall’ascolto delle esigenze degli iscritti
e dalla volontà di costruire
un modello di governance dinamico, inclusivo ed efficiente.
«Abbiamo scelto di metterci in gioco
con senso di responsabilità e spirito di servizio
– si legge nella nota –
consapevoli che oggi più che mai
l’Ordine debba continuare ad essere
punto di riferimento autorevole
per tutti gli ingegneri del territorio».
L’obiettivo è quello di promuovere
un’azione amministrativa
capace di interpretare le trasformazioni del settore,
sostenere i professionisti nelle sfide quotidiane
e rafforzare il ruolo dell’ingegnere
nella società contemporanea.
Una grande squadra, non solo dei quindici profili candidati, che punta verso un’unica direzione:
costruire un Ordine sempre più moderno, rappresentativo e vicino ai bisogni reali della
categoria.
Candidati:
ALBO A
Pierluigi Catanzaro (candidato presidente)
Vincenzo Barone
Antonio Caputo
Eugenio Condino
Fiorella Gallo
Marco Maria Granata
Giovanna Imbrogno
Claudio Le Piane
Antonio Luzzi
Alessandra Paola
Salvatore Risoli
Santo Serra
Maria Angela Speranza
Elmiro Tavolaro
ALBO B
Carmela Angela Buonafortuna