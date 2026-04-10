Presentata la lista “15duepuntozero” per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

Un progetto chiaro,

una visione condivisa, una squadra solida.

È stata resa nota la lista

composta da 15 professionisti

che hanno scelto di intraprendere

un percorso che si propone di amministrare l’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Cosenza per il prossimo quadriennio.

Un gruppo eterogeneo

per competenze, esperienze e ambiti professionali,

ma unito da un obiettivo comune:

confermare ed accrescere la centralità, l’autorevolezza e la capacità di rappresentanza

dell’Ordine,

in un contesto in continua evoluzione

che richiede risposte concrete, visione strategica

e apertura al cambiamento.

La lista si propone di incentivare la partecipazione attiva,

l’innovazione e la valorizzazione delle professionalità.

Un’iniziativa che nasce

dall’ascolto delle esigenze degli iscritti

e dalla volontà di costruire

un modello di governance dinamico, inclusivo ed efficiente.

«Abbiamo scelto di metterci in gioco

con senso di responsabilità e spirito di servizio

– si legge nella nota –

consapevoli che oggi più che mai

l’Ordine debba continuare ad essere

punto di riferimento autorevole

per tutti gli ingegneri del territorio».

L’obiettivo è quello di promuovere

un’azione amministrativa

capace di interpretare le trasformazioni del settore,

sostenere i professionisti nelle sfide quotidiane

e rafforzare il ruolo dell’ingegnere

nella società contemporanea.

Una grande squadra, non solo dei quindici profili candidati, che punta verso un’unica direzione:

costruire un Ordine sempre più moderno, rappresentativo e vicino ai bisogni reali della

categoria.

Candidati:

ALBO A

Pierluigi Catanzaro (candidato presidente)

Vincenzo Barone

Antonio Caputo

Eugenio Condino

Fiorella Gallo

Marco Maria Granata

Giovanna Imbrogno

Claudio Le Piane

Antonio Luzzi

Alessandra Paola

Salvatore Risoli

Santo Serra

Maria Angela Speranza

Elmiro Tavolaro

ALBO B

Carmela Angela Buonafortuna