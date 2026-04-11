Defilippo: “Si passi da sperimentazione a farmacia dei servizi stabilizzata”

“La Calabria è una delle prime regioni in Italia ad aver utilizzato i fondi per la farmacia dei servizi. Mi auguro che nei prossimi giorni riusciremo a firmare una nostra convenzione regionale, così che non si parli più di sperimentazione, ma di farmacia dei servizi stabilizzata. Mi riferisco a telemedicina, screening, vaccinazione”. Così Vincenzo Defilippo, presidente di Federfarma Calabria e Catanzaro, parlando a margine del convegno “Mission Impossible – Il decennio del cambiamento tra evoluzione e visione”, promosso da Federfarma Catanzaro in collaborazione con Pharmaway.

Defilippo ha giudicato positiva l’uscita della sanità calabrese dal commissariamento osservando: “Sicuramente ci aspettiamo innovazione, responsabilità e interazione. La classe dei farmacisti calabresi è stata in grado di intercettare le sfide di questa nuova modernità, riferita alla telemedicina e ai servizi erogati”.