Gemmato: “La farmacia è un presidio territoriale, non dispensa solo farmaci”

“La farmacia non è più soltanto il luogo della dispensazione del farmaco, si è trasformata in un presidio territoriale capace di avvicinare la salute ai cittadini, soprattutto nei contesti più fragili, nelle aree interne, contribuendo anche a ridurre la pressione su ospedali e ambulatori”. Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervenendo in videoconferenza a un convegno organizzato a Feroleto Antico, nel Lametino, da Federfarma Catanzaro per i suoi 10 anni di attività.

“La conferma – ha osservato – viene anche dal rapporto Censis presentato a Roma un mese fa: il 76% degli italiani riconosce il ruolo nuovo di prevenzione, assistenza e orientamento della farmacia. È la trasformazione che si inserisce pienamente nel più ampio disegno dell’assistenza territoriale. Un ruolo strategico della farmacia, oggi, è riconosciuto in modo sempre più chiaro nel Testo unico Gemmato della legislazione farmaceutica, che ne valorizza la funzione nel garantire qualità, continuità dell’assistenza e appropriatezza delle cure”.

“Desidero ribadire – ha concluso Gemmato – la mia vicinanza e un sincero ringraziamento alle farmaciste e ai farmacisti che ogni giorno, con competenza e spirito di servizio, rappresentano un punto di riferimento stabile e affidabile. Il vostro lavoro dimostra che non siamo di fronte a una prospettiva futura, ma a una trasformazione che è già pienamente in atto”.