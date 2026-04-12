Cosenza: presentata la lista “15 duepuntozero”

È stata resa nota la lista composta da 15 professionisti che hanno scelto di intraprendere un percorso che si propone di amministrare l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza per il prossimo quadriennio. Un gruppo eterogeneo per competenze, esperienze e ambiti professionali, ma unito da un obiettivo comune: confermare ed accrescere la centralità, l’autorevolezza e la capacità di rappresentanza dell’Ordine,in un contesto in continua evoluzione che richiede risposte concrete, visione strategica e apertura al cambiamento. La lista si propone di incentivare la partecipazione attiva, l’innovazione e la valorizzazione delle professionalità. Un’iniziativa che nasce dall’ascolto delle esigenze degli iscritti e dalla volontà di costruire un modello di governance dinamico, inclusivo ed efficiente.
«Abbiamo scelto di metterci in gioco con senso di responsabilità e spirito di servizio – si legge nella nota – consapevoli che oggi più che mai l’Ordine debba continuare ad essere punto di riferimento autorevole per tutti gli ingegneri del territorio». L’obiettivo è quello di promuovere un’azione amministrativa capace di interpretare le trasformazioni del settore, sostenere i professionisti nelle sfide quotidiane
e rafforzare il ruolo dell’ingegnere nella società contemporanea. Una grande squadra, non solo dei quindici profili candidati, che punta verso un’unica direzione: costruire un Ordine sempre più moderno, rappresentativo e vicino ai bisogni reali della categoria.
Candidati:
ALBO A
Pierluigi Catanzaro (candidato presidente)
Vincenzo Barone – Antonio Caputo – Eugenio Condino – Fiorella Gallo – Marco Maria Granata – Giovanna Imbrogno – Claudio Le Piane – Antonio Luzzi – Alessandra Paola – Salvatore Risoli – Santo Serra –
Maria Angela Speranza – Elmiro Tavolaro
ALBO B
Carmela Angela Buonafortuna