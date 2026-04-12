Cosenza: presentata la lista “15 duepuntozero”

«Abbiamo scelto di metterci in gioco con senso di responsabilità e spirito di servizio – si legge nella nota – consapevoli che oggi più che mai l’Ordine debba continuare ad essere punto di riferimento autorevole per tutti gli ingegneri del territorio». L’obiettivo è quello di promuovere un’azione amministrativa capace di interpretare le trasformazioni del settore, sostenere i professionisti nelle sfide quotidiane

e rafforzare il ruolo dell’ingegnere nella società contemporanea. Una grande squadra, non solo dei quindici profili candidati, che punta verso un’unica direzione: costruire un Ordine sempre più moderno, rappresentativo e vicino ai bisogni reali della categoria.



Candidati:

ALBO A

Pierluigi Catanzaro (candidato presidente)