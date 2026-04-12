“Procreazione tra sogno e realtà”: confronto promosso dal Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza a Pianette di Rovito

Il Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza ha affrontato il delicato tema della procreazione medicalmente assistita con un evento che ha registrato la presenza di uno dei massimi esperti della materia: il professor Stefano Palomba , docente dell’Università “La Sapienza” di Roma e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del GOM – Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Un appuntamento fortemente voluto dal presidente del club Delly Fabiano che, nel suo intervento, ha toccato anche temi complessi e attuali quali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito medico.

Il Professor Palomba si è soffermato sui temi della preservazione della fertilità, evidenziando le opportunità offerte dalla medicina, ma anche i limiti legati al fattore temporale. Quello della maternità per molte donne è un sogno che oggi, grazie alle nuove tecniche di fecondazione, può diventare realtà.

Dopo i saluti di Agata Mollica, Presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza, l’intervento dell’on. Simona Loizzo, deputata della Repubblica e medico, componente della VII Commissione, che ha posto l’accento sulla necessità e l’importanza di un maggiore impegno istituzionale nella prevenzione e nel sostegno alle donne.

Nel corso della serata sono stati affrontati aspetti medici, sociali e culturali in un contesto in cui la pianificazione della maternità si confronta con profondi cambiamenti negli stili di vita e nelle prospettive delle nuove generazioni. I relatori hanno offerto un’analisi delle sfide biologiche, delle vulnerabilità emotive e delle scelte complesse che caratterizzano i percorsi di procreazione medicalmente assistita.

A conclusione dell’evento, il Luogotenente della Divisione 12 Antonio Amodeo ha portato i saluti del Governatore Basilio Valente.

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse del Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri” sul territorio, per promuovere informazione e consapevolezza su temi di rilevanza sociale, con particolare attenzione alla Sanità