Grande partecipazione alla “Walk for the Cure” a sostegno di Komen Italia

Si è svolta questa mattina, con una partecipazione ampia e sentita, la “Walk for the Cure”, iniziativa a favore di Komen Italia dedicata alla promozione della prevenzione e alla sensibilizzazione sui temi della salute. Migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione, partendo da Palazzo dei Bruzi e attraversando Viale Parco in un clima di condivisione e forte coinvolgimento.

L’evento è stato promosso dal presidente di Confapi Calabria Francesco Napoli – associazione datoriale profondamente radicata nel territorio e attenta alle sue esigenze sociali – in collaborazione con i Consulenti del Lavoro di Cosenza, guidati dalla Presidente Fabiola Via. Confapi Calabria ha scelto di sostenere con convinzione la missione di Komen Italia, facendo propria una causa di grande valore umano e sociale, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla diffusione della cultura della prevenzione e al benessere della comunità.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, con il tradizionale taglio del nastro, il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, insieme al fondatore di Komen Italia, Prof. Riccardo Masetti, e alla Presidente nazionale, Prof.ssa Alba Di Leone.

Particolarmente significativa la presenza del Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, che ha preso parte all’iniziativa in qualità di madrina della manifestazione, testimoniando con la sua partecipazione la vicinanza delle istituzioni a un tema di così grande rilevanza sociale.

Presenti inoltre il Sindaco Franz Caruso e i rappresentanti delle principali Forze dell’Ordine del territorio: l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Questura e la Polizia provinciale, la cui partecipazione ha contribuito a sottolineare il forte spirito di collaborazione istituzionale e l’attenzione condivisa verso i temi della salute e della prevenzione.

Fondamentale anche il supporto della Croce Rossa Italiana, alla quale va un sentito ringraziamento, in particolare al Presidente regionale Gianfranco Arcuri, per la presenza e il contributo offerto alla buona riuscita dell’iniziativa.

Nel suo intervento inaugurale, il Presidente Francesco Napoli ha dichiarato:

“Oggi imprenditori, professionisti, istituzioni, giovani, uomini e donne camminano insieme per rafforzare la cultura della prevenzione e della consapevolezza. Confapi Calabria ha voluto essere in prima linea in questa iniziativa, sostenendo una causa che riguarda tutti noi”.

Il Sindaco Franz Caruso ha evidenziato il valore dell’iniziativa per la comunità, rimarcando come momenti di partecipazione condivisa rappresentino un segnale concreto di unità e sensibilità verso i temi della salute e della solidarietà.

La “Walk for the Cure” si conferma così un appuntamento capace di unire cittadini, istituzioni e mondo produttivo attorno a valori fondamentali, rafforzando il legame tra impegno sociale e attenzione al territorio.