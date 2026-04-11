Contrasto agli illeciti ambientali: plauso dell’Assessore regionale Montuoro per l’operazione dei Carabinieri a Lamezia Terme

L’Assessore regionale all’Ambiente e alla Legalità Antonio Montuoro ha espresso il proprio plauso ai Carabinieri per la brillante operazione che ha portato alla scoperta e al sequestro di una discarica abusiva nascosta in un terreno privato nel territorio di Lamezia Terme.

“Si tratta di un intervento – dichiara l’Assessore – che testimonia ancora una volta l’impegno costante e capillare delle forze dell’ordine nella difesa del nostro patrimonio ambientale e nel contrasto a ogni forma di illegalità. Azioni come questa rappresentano un segnale forte per chi continua a deturpare il territorio, una dimostrazione di presenza per le comunità che chiedono legalità e rispetto dell’ambiente.

Il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti costituisce una vera e propria ferita per il territorio calabrese, con ricadute negative che intaccano anche la salute pubblica l’economia locale. In questa direzione – prosegue – la Regione Calabria ha voluto rafforzare il proprio impegno concreto mettendo a disposizione, alla fine del 2025, un bando da sei milioni di euro destinato ai Comuni calabresi per il recupero delle aree degradate, interessate dall’abbandono di rifiuti, e per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale.

Si tratta di risorse importanti, finalizzate a sostenere gli enti locali nelle attività di bonifica e restituzione alla collettività di spazi pubblici compromessi da fenomeni di degrado”.

“Un elemento particolarmente significativo – evidenzia l’Assessore – è che queste risorse derivano dalle sanzioni comminate in materia ambientale. Abbiamo scelto di reimpiegarle per sanare le ferite inferte al nostro ambiente, attivando un modello virtuoso di economia circolare che trasforma una violazione in opportunità di riscatto per i territori”.

Montuoro conclude ribadendo la volontà della Regione di proseguire su questa linea, rafforzando la collaborazione istituzionale con le forze dell’ordine e con gli enti locali: “Solo attraverso un’azione sinergica e determinata possiamo difendere il nostro territorio, promuovere la legalità e salvaguardare il futuro dei più giovani”.