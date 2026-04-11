Lezione di legalità per cento studenti ad Acri

Lezione di legalita’, questa mattina, ad Acri, all’Istituto di Istruzione Superiore “Julia-Falcone-Ipsia-Iti”, dove circa cento studenti del biennio hanno incontrato i Carabinieri. “Nel corso dell’incontro, – spiega una nota del comando provinciale – i militari dell’Arma hanno illustrato ai giovani partecipanti i compiti istituzionali dei Carabinieri e le principali specialita’ impegnate quotidianamente nella tutela della collettivita’. All’incontro, oltre ai dirigenti scolastici e al corpo docente, erano presenti il Tenente Vincenzo Minnella, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende, e il Maresciallo Maggiore Antonio Zaccaria, Comandante della locale Stazione Carabinieri, che hanno dialogato con gli studenti affrontando tematiche di grande attualita’. Tra gli argomenti trattati, ampio spazio e’ stato dedicato ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, illustrando le conseguenze sociali e giuridiche di tali comportamenti. Sono stati inoltre approfonditi i temi dello stalking e del revenge porn, che hanno suscitato vivo interesse e numerosi interventi da parte degli studenti. Significativo anche l’intervento dei militari del N.A.S. di Cosenza, che hanno approfondito le attivita’ svolte nel settore dei controlli e della sicurezza sanitaria, evidenziando il ruolo svolto a tutela della salute pubblica. L’iniziativa – continua la nota – si inserisce nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella diffusione della cultura della Legalita’ tra le giovani generazioni. Un momento di confronto diretto che ha confermato, ancora una volta, come prevenzione e dialogo rappresentino strumenti fondamentali per costruire una societa’ piu’ sicura”.