“A nome nostro e della comunità del Movimento 5 stelle calabrese esprimiamo sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giornalista Domenico Martelli. Professionista di lungo corso, attento conoscitore delle dinamiche politiche della nostra terra, si è sempre mostrato interlocutore garbato col quale potersi interfacciare serenamente. Alla sua famiglia, in questo momento di profondo dolore, manifestiamo la nostra vicinanza “. Lo affermano in una nota tutti i portavoce calabresi del Movimento 5 stelle.
M5S Calabria: “Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico Martelli”
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